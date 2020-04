Słuchanie Beethovena pomaga w nauce? Wyniki eksperymentów

Studenci, którzy słuchali muzyki klasycznej Beethovena i Chopina podczas interaktywnego wykładu komputerowego na temat mikroekonomii, a później usłyszeli tę muzykę odtwarzaną w nocy, poradzili sobie na teście następnego dnia lepiej niż rówieśnicy, którzy byli na tym samym wykładzie. Badanie przeprowadzone przez Baylor's Sleep Neuroscience and Cognition Laboratory (SNAC), zostało opublikowane w czasopiśmie Neurobiology of Learning and Memory.

Słuchanie muzyki a zapamiętywanie

Kiedy uczniowie przystąpili do podobnego testu dziewięć miesięcy później, ich wyniki nie były już tak dobre. Naukowcy twierdzą jednak, że ukierunkowana reaktywacja pamięci (TMR) może pomóc podczas głębokiego snu, gdy teoretycznie wspomnienia są reaktywowane i przenoszone z tymczasowego przechowywania w jednej części mózgu do trwalszego przechowywania w jego innych częściach.

Pamięć podczas snu

Do badania naukowcy zrekrutowali 50 studentów w wieku od 18 do 33 lat. Podczas wykładu puszczono im podkład muzyczny: pierwszą część Sonaty fortepianowej „Moonlight” Beethovena i pierwszą część koncertu skrzypcowego „Wiosna” Vivaldiego i Nokturn Es-dur op. 9, nr 2. Następnie organizowano dwie nocne sesje polisomnograficzne. Personel badawczy zastosował elektrody i użył komputerów do monitorowania wzorców snu zarówno grup testowych, jak i kontrolnych. Gdy technicy zauważyli, że dana osoba jest w głębokim śnie, przez około 15 minut grali muzykę klasyczną lub biały szum – w zależności od tego, czy dana osoba była w grupie testowej, czy kontrolnej.

„Głęboki, powolny sen nie potrwa długo, zanim wróci do lekkiego snu, więc nie mogliśmy grać w nieskończoność” - powiedział dr Michael K. Scullin, dyrektor laboratorium snu Baylor i asystent profesora psychologii i neurologii. „Gdybyśmy grali podczas lekkiego snu, muzyka prawdopodobnie obudziłaby uczestników. Pierwszy cykl powolnych fal jest najgłębszy i najdłuższy”.

Czy rodzaj muzyki ma znaczenie?

„Wykluczyliśmy jazz, ponieważ jest on zbyt energiczny i prawdopodobnie obudziłby ludzi – powiedział Scullin. –Wykluczyliśmy też muzykę popularną, ponieważ nie można czytać słów i śpiewać tekstów. Zrezygnowaliśmy również z muzyki ambientowej, ponieważ bardzo łatwo ją zignorować. To pozostawiło nam muzykę klasyczną, której wielu studentów już słucha podczas nauki”.

Wcześniejsi badacze odkryli, że wspomnienia związane z sygnałami sensorycznymi – takimi jak zapach lub piosenka – są ponownie aktywowane, gdy ten sam sygnał zostanie odebrany później. Kiedy dzieje się to podczas głębokiego snu, odpowiednie wspomnienia są aktywowane i wzmacniane, powiedział współbadacz Chenlu Gao, doktorant z psychologii i neurologii w Baylor. „Naszym następnym krokiem jest wdrożenie tej techniki w salach lekcyjnych lub w czasie wykładów internetowych. Podczas gdy studenci kończą edukację w domu ze względu na środki dystansu społecznego związane z COVID-19, chcemy pomóc studentom w ponownym przestudiowaniu swoich materiałów”.

