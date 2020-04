Naukowcy: Odkodowaliśmy wirusa opryszczki

Do tej pory naukowcy zakładali, że w genomie wirusa opryszczki pospolitej 1 (HSV-1) znajduje się około 80 tzw. otwartych ramek odczytu (ORF). Są to miejsca w genomie, w których informacje w DNA są odczytywane i tłumaczone na białka. Teraz jest jasne, że jest o wiele więcej – mianowicie 284 ORF. Są one tłumaczone z setek nowych transkryptów wirusowych, które również zostały zidentyfikowane. Badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

„Nowe odkrycia umożliwiają teraz znacznie dokładniejsze badanie poszczególnych genów wirusa” – mówi profesor Lars Dölken, kierownik Katedry Wirusologii z Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg w Bawarii. Był odpowiedzialny za ten projekt wraz z Florianem Erhardem, młodszym profesorem JMU wirusologii. Zespół badawczy wykorzystał do badania szerokie spektrum najnowszych metod biologii systemów. Oprócz JMU zaangażowano Centrum Medycyny Molekularnej Maxa Delbrück w Berlinie, Uniwersytet Cambridge w Anglii i Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Dane są ważne nie tylko dla lepszego zrozumienia samego wirusa. Mają także konkretne implikacje, na przykład dla rozwoju wirusów kololitycznych opartych na HSV-1. Są to wirusy stosowane w immunologicznych terapiach niektórych chorób nowotworowych, takich jak czerniak złośliwy. Fakty na temat wirusa opryszczki pospolitej Wirusy opryszczkizwykłej typu 1 (HSV-1) są znane wielu ludziom jako przyczyna nieprzyjemnego swędzenia na wardze. Zakażenie tym typem wirusa może mieć również poważne konsekwencje. Na przykład HSV-1 może powodować zagrażające życiu zapalenie płuc u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. U zdrowych ludzi może powodować zapalenie mózgu, które często prowadzi do trwałego uszkodzenia mózgu. Po zarażeniu wirusem osoba zachowa go do końca życia: wirusy opryszczki na stałe zagnieżdżają się w komórkach organizmu. Tam zwykle pozostają niepozorne przez długi czas. Tylko w szczególnych okolicznościach, takich jak osłabiony układ odpornościowy, znów stają się aktywne. Czytaj także:

Dzieci i pandemia: czy i jak chorują? Objawy, których nie możesz przegapić