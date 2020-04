„Układ odpornościowy zdrowych dzieci wykazuje podobne zmiany jak u dzieci zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C” – mówi Niklas Björkström, lekarz i badacz na Wydziale Lekarskim w Huddinge w Karolinska Institutet. „Może to sugerować, że komórki odpornościowe napotkały wirusa w macicy i zdołały go wyeliminować przed porodem”.

Badanie przeprowadzono ze Szpitalem Macierzyńskim nr 16 w Sankt Petersburgu w Rosji. Z 55 uczestniczących kobiet w ciąży 40 miało aktywne zapalenie wątroby typu C, podczas gdy inne miały przeciwciała po wcześniejszym zakażeniu.

Wszystkie dzieci urodzone przez kobiety z aktywną infekcją zostały uznane za narażone na wirusa; pomimo tego tylko u trzech z tych 40 dzieci rozwinęło się zapalenie wątroby typu C.

Wszystkie niemowlęta monitorowano do wieku 18 miesięcy za pomocą regularnych testów. Aby zwiększyć objętość porównywalnych danych, dodano próbki od 18 niemowląt zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C przy urodzeniu.

WZW typu C u niemowląt. Nowe badania ułatwią leczenie?

Badanie wykazało, że zarówno dzieci urodzone z infekcją, jak i dzieci, które zostały zainfekowane wirusem przez zakażoną matkę, miały podobne zmiany w adaptacyjnym układzie odpornościowym, z wyraźnymi adaptacjami limfocytów B, których rolą jest wytwarzanie przeciwciał w stanie odkryć i zidentyfikować obce drobnoustroje, takie jak wirusy, bakterie i pasożyty.

„Możliwym wyjaśnieniem jest to, że większość dzieci narażonych na wirusa w macicy radzi sobie z tym, co później widzimy w limfocytach B” – mówi dr Björkström. „Jedną z ciekawych hipotez jest to, że komórki te mogą zawierać nowe informacje, których możemy użyć, aby chronić się przed wątrobą C w przyszłości”.

Około 70 milionów ludzi na całym świecie żyje z WZW typu C, chorobą, której nieleczenie prowadzi do marskości wątroby i raka wątroby. Dzięki niedawnemu opracowaniu skutecznych leków WHO ma nadzieję, że choroba ta zostanie wyeliminowana na całym świecie do 2030 r. Jednak leki leczą tylko trwającą infekcję i obecnie nie ma szczepionki.

