Nacieranie spirytusem. Czy faktycznie przyspiesza leczenie infekcji?

Nacieranie klatki piersiowej spirytusem to stara, ludowa metoda, która miała przyspieszyć leczenie infekcji. Czy dzięki temu faktycznie skracamy czas choroby? Przede wszystkim ma to służyć rozgrzaniu. Jak mówi lek. Łukasz Durajski, takie nacieranie faktycznie rozgrzewa i może skrócić czas choroby, jednak używanie do tego spirytusu nie jest już najlepszym sposobem. – U wielu pacjentów dochodziło do podrażnień, a nawet poparzeń, więc ta metoda nie jest polecana. Mamy inne sposoby, żeby się rozgrzać – powiedział.

Dlaczego witamina C nie działa?

Wcześniej ekspert wypowiedział się także w sprawie leczenia infekcji witaminą C. Przy pierwszych objawach infekcji część z nas, aby zdusić chorobę w zarodku, sięga po witaminę C. Zdaniem lek. Łukasza Durajskiego, to najgorsze co możemy dla siebie w tym czasie zrobić. Co warto wiedzieć o witaminie i jak stosować z korzyścią dla zdrowia? – Oczywiście ona wspiera nasz układ odpornościowy i pomaga nam, ale musimy pamiętać, że ma to znaczenie, jeśli robimy to regularnie i wcześniej. Gdy robimy to nagle, ona nie ma czasu, żeby zadziałać – powiedział. – Nie skupiajmy się na kapsułkach i suplementach. Mamy bardzo dobre źródło, którym jest po prostu dieta – dodał.

