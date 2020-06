Wysokie ciśnienie krwi przed i po treningu zwiastuje problemy zdrowotne w późniejszym życiu

Kluczowym problemem prowadzącym do chorób sercowo-naczyniowych jest nadciśnienie. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jest ono czynnikiem ryzyka chorób serca i udaru mózgu.

Nadciśnienie występuje, gdy naczynia krwionośne stają się sztywne i wąskie. Może to być powodem czynników stylu życia, takimi jak zbyt mała aktywność fizyczna lub spożywanie zbyt dużej ilości soli, lub problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca lub otyłość. Czasami nadciśnienie może być kombinacją czynników stylu życia i chorób. Związek między ciśnieniem krwi a chorobami serca został już dobrze poznany, badano też wielokrotnie związek między ciśnieniem krwi a ćwiczeniami. Jednak w mniejszej liczbie badań badano związek między ciśnieniem krwi po wysiłku fizycznym w średnim wieku a chorobami układu krążenia w późniejszym życiu.

Dwa kluczowe pomiary

Autorzy wykorzystali dane z Framingham Heart Study. Zespół skoncentrował się na danych od 1993 uczestników o średnim wieku 58 lat. Badacze przyjrzeli się ciśnieniu krwi każdego uczestnika po ćwiczeniach o intensywności nieco poniżej maksymalnej, z jaką każdy uczestnik mógł sobie poradzić.

W badaniu wzięto pod uwagę dwa pomiary ciśnienia krwi: podczas wysiłku i to, jak ciśnienie krwi powróciło do normy 3 minuty po wysiłku. Dwanaście lat później autorzy sprawdzili, czy u uczestników rozwinęły się jakiekolwiek choroby sercowo-naczyniowe lub czy zmarli z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Zebrali również informacje o chorobach po 5 latach, mierząc grubość wyściółki tętnicy szyjnej i grubość mięśnia sercowego po lewej stronie. Badacze bezpośrednio wiążą oba te czynniki z ryzykiem wystąpienia chorób serca. Zespół powiązał wysokie skurczowe ciśnienie krwi z występowaniem chorób. Rozkurczowe ciśnienie krwi podczas ćwiczeń wiązało się jedynie z pogrubieniem mięśnia sercowego, natomiast słaba regeneracja po rozkurczu była związana jedynie z pogrubieniem tętnicy szyjnej.

Podwyższone ryzyko m.in. śmierci

Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka chorób serca autorzy stwierdzili, że zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe wartości ciśnienia tętniczego były czynnikami ryzyka rozwoju nadciśnienia 12 lat później. Odkryli również, że lepszy poziom odzyskiwania ciśnienia krwi po treningu chroni przed nadciśnieniem.

Dodali, że ani skurczowe, ani rozkurczowe ciśnienie krwi podczas ćwiczeń nie pozwalało przewidzieć choroby serca po 12 latach, po uwzględnieniu innych czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i wykluczeniu uczestników nieleczących nadciśnienia. Okazało się jednak, że szybkie przywrócenie skurczowego ciśnienia krwi po wysiłku ma charakter ochronny, zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o 17%.

