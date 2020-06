Palisz? W przypadku raka płuc masz większe ryzyko przerzutów do mózgu

Teraz naukowcy z Wake Forest School of Medicine odkryli, że nikotyna, substancja chemiczna występująca w tytoniu, faktycznie sprzyja rozprzestrzenianiu się lub przerzutom komórek raka płuc do mózgu. „Na podstawie naszych ustaleń nie uważamy, że produkty zastępujące nikotynę są najbezpieczniejszym sposobem dla osób z rakiem płuc, aby rzucić palenie” – powiedział dr Kounosuke Watabe, profesor biologii raka w Wake Forest School of Medicine i autor opracowania.

W badaniu opublikowanym w wydaniu Journal of Experimental Medicine z 4 czerwca zespół Watabe po raz pierwszy zbadał 281 pacjentów z rakiem płuc i stwierdził, że palacze papierosów wykazują znacznie większą częstość występowania raka mózgu. Następnie, używając modelu myszy, naukowcy odkryli, że nikotyna poprawia przerzuty do mózgu, przekraczając barierę krew-mózg, aby zmienić mikroglej – rodzaj komórki odpornościowej w mózgu – z ochronnego na wspomagający wzrost guza.

Jak rak płuc przenosi się do mózgu dzięki nikotynie?

Następnie Watabe i współpracownicy szukali leków, które mogą odwrócić działanie nikotyny i zidentyfikowali partenolid, naturalnie występującą substancję, która blokuje wywołane nikotyną przerzuty do mózgu u myszy.

Ponieważ substancja ta jest stosowana od lat i jest uważana za bezpieczną, Watabe uważa, że ​​partenolid może zapewnić nowe podejście do walki z przerzutami do mózgu, szczególnie u pacjentów, którzy palili lub nadal palą.

„Obecnie jedynym sposobem leczenia tej niszczycielskiej choroby jest radioterapia” – powiedział Watabe. „Tradycyjne leki stosowane w chemioterapii nie mogą przekroczyć bariery krew-mózg, ale partenolid może, a zatem jest obiecujący jako leczenie, a może nawet sposób zapobiegania przerzutom do mózgu”.

Watabe powiedział, że ma nadzieję współpracować z onkologami w Wake Forest School of Medicine, części Wake Forest Baptist Health, w celu opracowania próby klinicznej w celu przetestowania partenolidu w najbliższej przyszłości.

