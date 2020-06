Czy ból zęba zawsze wymaga wizyty u specjalisty?

Dlaczego boli ząb? Najczęściej ból jest wynikiem postępującej próchnicy, która zaatakowała miazgę zębową. Może się też zdarzyć, że ból odczuwany w okolicy zęba promieniuje z innego obszaru jamy ustnej i jest skutkiem zapalenia dziąseł lub ropnia. W niektórych przypadkach nieprzyjemne dolegliwości związane są z nadwrażliwością zębów lub innymi problemami stomatologicznymi. Niezależnie od przyczyny ból zęba zawsze wymaga wizyty u stomatologa.

Ból zęba – przyczyny

Najczęstszą przyczyną bólu zęba jest próchnica. Nie zawsze ubytek próchniczy znajduje się na widocznej powierzchni zęba, co sprawia, że rezygnujemy z wizyty u stomatologa. Jest to błąd, bo ubytek zlokalizowany np. w przestrzeni międzyzębowej może stać się przyczyną poważnych problemów m.in. spowodować rozwój ropnia okołozębowego i doprowadzić do zapalenia okostnej. Ból zęba, nawet niewielki, powinien skłonić nas do wizyty u specjalisty i poddania się przeglądowi stomatologicznemu. Profilaktyka przeciwpróchnicza uwzględnia nie tylko codzienną higienę jamy ustnej, ale także systematyczne wizyty u stomatologa 2 razy do roku.

Silny ból zęba, któremu towarzyszą dodatkowe objawy, m.in. obrzęk dziąsła lub twarzy, gorączka, ogólne złe samopoczucie i nieprzyjemny smak w ustach, który powoduje wydostająca się w okolicy chorego zęba ropa, wymagają natychmiastowej wizyty u stomatologa lub na pogotowiu stomatologicznym! Mając do czynienia z objawami ostrego stanu zapalnego, nie można próbować leczyć się na własną rękę, bo chory ząb zagraża zdrowiu i życiu – może doprowadzić np. do sepsy.

Częstą przyczyną bólu zęba jest też kamień nazębny i związane z nim choroby dziąseł. Płytka nazębna odkłada się nie tylko na linii dziąseł, ale także pod dziąsłami i prowadzi do paradontozy. Schorzenia dziąseł w początkowej fazie mogą powodować zarówno ból odczuwany w okolicy zęba, jak i mrowienie lub swędzenie. W takim przypadku skuteczne okazują się zabiegu redukujące płytkę nazębną oraz stosowanie specjalistycznych produktów do higieny jamy ustnej.

Ból zęba związany jest też z nadwrażliwością zębów, która pojawia się wskutek odsłonięcia szyjek zębowych oraz uszkodzenia szkliwa zębowego. Do częstych przyczyn pojawienia się bólu zęba zalicza się także uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowy wzrost zębów, schorzenia w obrębie uszu i zatok przynosowych, a także zgrzytanie zębami w czasie snu.

Ból zęba – kiedy do dentysty?

Każdy ból zęba wymaga wizyty u stomatologa. W niektórych przypadkach możemy starać się złagodzić nieprzyjemne dolegliwości, jednak nie możemy odkładać wizyty u specjalisty. W oczekiwaniu na wizytę (jeżeli nie możemy od razu skorzystać z porady stomatologicznej) możemy stosować domowe sposoby na ból zęba. Nieprzyjemne dolegliwości nieco złagodzi np.:

ssanie goździków,



płukanie jamy ustnej naparem z rumianku, szałwii, tymianku lub goździków,



płukanie jamy ustnej gotowymi preparatami ziołowymi z apteki,



stosowanie preparatów o miejscowym działaniu znieczulającym i antyseptycznym,



stosowanie żeli stomatologicznych, które są dostępne w aptece.

Bolącego zęba nie powinno się „leczyć” alkoholem, wodą z solą, tabletką aspiryny oraz wodą z sodą oczyszczoną. Nie wolno też przebijać tworzących się na dziąsłach ropni.

Podsumowując, ból zęba zawsze wymaga wizyty u stomatologa, który zdiagnozuje przyczynę dolegliwości i zastosuje odpowiednie leczenie. Bagatelizowanie bólu zęba prowadzi nie tylko do jego zniszczenia w wyniku rozprzestrzeniania się próchnicy, ale także grozi utratą chorego zęba i przeniesieniem się choroby na inne zęby. Rezygnując z wizyty u stomatologa i decydując się jedynie na leczenie objawowe, czyli łagodzenie dolegliwości domowymi sposobami, możemy doprowadzić do rozległych zmian w jamie ustnej oraz przedwczesnej utraty zębów, a także poważnego osłabienia organizmu w wyniku toczącego się stanu zapalnego. Nieleczone zęby mogą być przyczyną m.in. zapalenia mięśnia sercowego oraz sepsy.

Czytaj także:

Eksperci: Choroby przyzębia zwiększają ryzyko zawału i udaru