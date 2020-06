Jak usuwać włosy z nosa i czy aby na pewno jest to bezpieczne?

Owłosienie w nosie, u ujścia przewodów słuchowych oraz w okolicy intymnej pełni bardzo ważne funkcje – pozwala m.in. zatrzymywać szkodliwe drobnoustroje i zapobiegać ich wnikaniu do organizmu. Choć włosy w nosie nie są powodem do dumy i nie dodają uroku, to ich całkowite usuwanie może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Po co są włosy w nosie?

Włosy w nosie nie są jedynie utrapieniem, ale ważnym filtrem, który pomaga uniknąć częstych infekcji i poważnych zakażeń organizmu. Dzięki nim oraz odpowiednio nawilżonej śluzówce nosa odbywa się filtracja wdychanego powietrza i możliwe jest zatrzymanie chcących wniknąć do organizmu wirusów, bakterii oraz grzybów; włosy w nosie wyłapują także cząsteczki zanieczyszczeń np. kurz i pyłki. Nie u wszystkich osób włosy w nosie są widoczne i wpływają na estetykę wyglądu. W szczególności na dyskomfort związany z wystającymi z nosa włosami narzekają mężczyźni, jednak całkowite usunięcie owłosienia w nosie nie jest dobrym pomysłem. Brak naturalnego filtra, który zatrzymuje zanieczyszczenia to prosta droga do problemów zdrowotnych. Co więcej, powstałe wskutek depilacji np. woskiem mikrourazy śluzówki to „otwarte wrota” dla bakterii i innych drobnoustrojów, które mogą bez przeszkód wniknąć wprost do mózgu, bo jama nosowa połączona jest naczyniami krwionośnymi z wnętrzem naszej czaszki.

Temat niebezpiecznej depilacji włosów w nosie po raz pierwszy poruszył kilka lat temu laryngolog z New York University, który przestrzegał przez zgubnymi skutkami korzystania z większości zabiegów depilacji włosów w nosie, które oferują salony kosmetyczne. Co ważne, usuwanie owłosienia z nosa w warunkach domowych także może grozić poważnymi konsekwencjami, które nie tylko związane są z brakiem naturalnego filtra w nosie, ale także możliwymi powikłaniami po zabiegu.

Usuwając włosy z nosa, pozbywamy się naturalnej bariery dla drobnoustrojów i zanieczyszczeń, które będą mogły bez problemu wniknąć do płuc. Nie oznacza to jednak, że musimy godzić się z tym, że z naszego nosa wystają długie włosy, bo jest sposób na pozbycie się ich bez szkody dla zdrowia.

Depilacja włosów w nosie

Czasami włosy w nosie osiągają spore rozmiary i sprawiają, że chcemy za wszelką cenę się ich pozbyć. Depilacja przewodów nosowych postrzegana jest jako zabieg higieniczny, jednak nie wpływa korzystnie na stan zdrowia, zwłaszcza w przypadku osób z obniżoną odpornością, zapaleniem zatok i innymi chorobami przewlekłymi. Z tego względu lepiej zrezygnować z usuwania włosów w nosie za pomocą wosku. Zabiegi z wykorzystaniem wosku oraz urządzeń mogą stać się przyczyną uszkodzenia śluzówki i sprzyjać zakażeniom mózgu. Ważne: przez powstałe wskutek depilacji ranki i mikrourazy bytujące w jamie nosowej bakterie mogą rozprzestrzenić się poprzez układ krwionośny i doprowadzić do poważnego zakażenia organizmu. Co więcej, usuwanie włosów z nosa sprzyja ich wrastaniu i tworzeniu się bolesnych torbieli.

Jak bezpiecznie usunąć włosy z nosa?

Wyrywanie włosów z nosa za pomocą wosku i pęsety oraz ich znaczne przycinanie to potencjalne zagrożenie dla zdrowia. W celu poprawy wyglądu lepiej zdecydować się na delikatne przycięcie włosów, które wystają z przewodów nosowych. Aby obciąć włosy w nosie, potrzebujemy ostrych, zdezynfekowanych nożyczek lub trymera. Obcinamy jedynie włosy, które wystają z nosa – nie wkładamy ostrych narzędzi do przewodów nosowych, a zabieg powtarzamy, kiedy włosy odrosną.

Podsumowując, włosy w nosie są naturalnym filtrem, który chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń i drobnoustrojów do płuc. Dzięki nim możemy uniknąć wielu infekcji i cieszyć się dobrym stanem zdrowia, dlatego nie należy decydować się na depilację wnętrza nosa. Wystające z nosa włosy, które niekorzystnie wpływają na wygląd oraz samopoczucie możemy delikatnie przyciąć, jednak nie powinniśmy ich wyrywać wraz z cebulkami. Zabieg przycinania włosów w nosie trzeba przeprowadzić zdezynfekowanymi nożyczkami lub trymerem, pamiętając o wcześniejszym umyciu rąk.

