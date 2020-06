Dlaczego więcej kobiet niż mężczyzn ma Alzheimera? Nie chodzi tylko o dłuższe życie

„Około dwóch trzecich osób żyjących z chorobą Alzheimera to kobiety, a ogólne myślenie jest takie, że to dlatego, iż kobiety mają tendencję do dłuższego życia”, powiedziała autorka raportu, dr Lisa Mosconi z Weill Cornell Medicine. Odkrycia sugerują, że czynniki hormonalne mogą przewidzieć, kto będzie miał zmiany w mózgu. Wyniki pokazują zmiany w cechach obrazowania mózgu lub biomarkerach w mózgu, co sugeruje, że stan menopauzy może być najlepszym predyktorem zmian w mózgu związanych z chorobą Alzheimera u kobiet.

W badaniu wzięło udział 85 kobiet i 36 mężczyzn w średnim wieku 52 lat, którzy nie mieli zaburzeń poznawczych. Mężczyźni i kobiety mieli podobne wyniki w testach myślenia i pamięci oraz pomiarach, takich jak ciśnienie krwi i historia choroby Alzheimera w rodzinie.

Uczestnicy wykonali skany pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), aby sprawdzić, czy mają płytki amyloidu-beta w mózgu, biomarker związany z chorobą Alzheimera. Mieli także szczegółowe skany rezonansu magnetycznego mózgu (MRI).

Winna menopauza?

Naukowcy porównali kobiety i mężczyzn w czterech kluczowych obszarach zdrowia mózgu, aby ocenić ich ryzyko posiadania biomarkerów Alzheimera: objętości zarówno szarej, jak i białej istoty w mózgu, poziomów płytek amyloidowych beta oraz szybkości metabolizmu glukozy przez mózg – wskazanie aktywności mózgu.

Kobiety uzyskały gorsze wyniki we wszystkich czterech pomiarach. Średnio kobiety miały o 30% więcej płytek beta amyloidowych w mózgu i o 22% niższy metabolizm glukozy niż mężczyźni. Podczas pomiaru średniej objętości istoty szarej kobiety miały 0,73 centymetra sześciennego (cm3 / cm3) w porównaniu do mężczyzn, którzy mieli 0,8 cm3, co stanowi różnicę 11%. Dla średniej objętości istoty białej kobiety miały 0,74 cm3 w porównaniu do mężczyzn, którzy mieli 0,82 cm3, co stanowi różnicę 11%.

