Odkrycie nowego biomarkera może prowadzić do wczesnego rozpoznania śmiertelnego stanu przedrzucawkowego

Stan przedrzucawkowy jest wyniszczającym zaburzeniem, które pojawia się nagle w drugiej połowie ciąży i powoduje poważne problemy zdrowotne zarówno dla matki, jak i dziecka. Stan przedrzucawkowy zwiększa także ryzyko rozwoju przewlekłych chorób przez całe życie, takich jak cukrzyca i choroby serca.

Odkrycie dwóch nowych biomarkerów, zwanych FKBPL i CD44, może potencjalnie zmienić sposób zarządzania tym stanem, zgodnie z badaniami opublikowanymi w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Stan przedrzucawkowy może powodować wysokie ciśnienie krwi i niewydolność narządów u matek i prowadzić do porodów przedwczesnych, a nawet martwych.

Starsza autorka, dr Lana McClements z University of Technology Sydney, powiedziała, że ​​biomarkery można wykorzystać do diagnozowania i oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego we wczesnej i późnej ciąży „u kobiet, które wyglądają na zdrowe”.

„Istnieją dwa główne typy stanu przedrzucawkowego: stan przedrzucawkowy o wczesnym początku zdiagnozowany przed 34. tygodniem ciąży i stan przedrzucawkowy o późnym początku zdiagnozowany od 34. tygodnia” – powiedziała dr McClements.

Badania przesiewowe w kierunku stanu przedrzucawkowego

„Zdecydowana większość obecnych strategii badań przesiewowych i monitorowania koncentruje się na stanie przedrzucawkowym o wczesnym początku, który stanowi jedynie 10–15% wszystkich przypadków stanu przedrzucawkowego, podczas gdy późny stan przedrzucawkowy został w dużej mierze zaniedbany” – powiedziała.

Naukowcy twierdzą, że dwa biomarkery są szczególnie przydatne do diagnozowania przypadków późnego stanu przedrzucawkowego, między drugim a trzecim trymestrem, czyli okresie, w którym brakuje obecnie wiarygodnych biomarkerów.

„Biomarkery pozwalają przewidzieć nieregularne łożysko lub funkcje naczyniowe matki, które są podstawowymi przyczynami stanu przedrzucawkowego.

Badanie ma również potencjał do usprawnienia rozwoju środków terapeutycznych w leczeniu stanu przedrzucawkowego, ponieważ wzrost jednego z biomarkerów, FKBPL, może być hamowany przez mezenchymalne komórki macierzyste potencjalnie zatrzymujące rozwój stanu przedrzucawkowego.

