Naukowcy: Odchody ptaków mogą stanowić większe zagrożenie dla zdrowia, niż zdajemy sobie z tego sprawę

Ich badanie wykazało wysoki poziom genów kodujących oporność na antybiotyki, których źródłem są oportunistyczne patogeny w odchodach pospolitych kaczek miejskich, wron i mew.

Badanie prowadzone przez doktora habilitowanego, Pingfenga Yu z Rice's School of Engineering, pojawiło się w czasopiśmie Elsevier, Environmental Pollution.

Wcześniejsze badania wykazały, że przenoszone przez ptaki geny oporne na antybiotyki (ARG) i bakterie (ARB) mogą przenosić się na ludzi poprzez pływanie, kontakt z kałem lub zanieczyszczoną glebą lub wdychanie aerozolowych cząstek kału. W badaniach przeanalizowano również odchody ptaków znalezione w pobliżu punktów zapalnych ARG, takich jak oczyszczalnie ścieków i drenaż z ferm drobiu.

Antybiotykooporność i ptaki

Wciąż nie do końca rozumiemy, jakie czynniki wywierają presję selekcyjną na występowanie ARG w układzie pokarmowym dzikich ptaków miejskich – podkeślają naukowcy. Resztkowe antybiotyki, które przypadkowo przyswoiły się podczas żerowania, są prawdopodobnie jednym z tych czynników, ale potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia znaczenia innych potencjalnych czynników etiologicznych, takich jak dieta ptaków, wiek, struktura mikrobiomów jelitowych i inne czynniki stresujące.

Zespół porównał próbki „świeżo zdeponowanych” odchodów z każdego gatunku znalezionego w Houston w miesiącach zimowych i letnich z próbkami drobiu i żywego inwentarza z tych samych mutacji.

Odkryli, że ARG we wszystkich gatunkach, niezależnie od pory roku, kodują znaczną oporność na antybiotyki tetracyklinowe, beta-laktamowe i sulfonamidowe. Naukowcy byli zaskoczeni, widząc, że stosunkowo duża ilość ARG jest porównywalna do tych, które znajdują się w świeżym kale drobiu od czasu do czasu karmionego antybiotykami.

Naukowcy odkryli, że patogeny oportunistyczne, w tym bakterie wywołujące infekcje dróg moczowych, posocznicę i infekcje dróg oddechowych, były powszechne w kale wszystkich ptaków, a inne próbki związane z zatruciem pokarmowym wykryto w próbkach pobranych podczas zimy.

Pisali, że zimowy kał zawierał więcej złych bakterii, które mogą również przenosić ARG, prawdopodobnie z powodu mniejszej inaktywacji światła słonecznego oraz różnic w poziomie wilgotności i temperaturze.

