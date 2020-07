Czy można chorować na hemofilię i o tym nie wiedzieć? Odpowiedź zaskakuje

Hemofilia, czyli choroba z grupy tzw. skaz krwotocznych, charakteryzuje się skłonnością do nadmiernego krwawienia w obrębie tkanek i narządów – wskutek urazu lub też bez żadnej przyczyny. Jeśli ma ona ciężką postać to ujawnia się bardzo szybko, w pierwszych latach, a nawet miesiącach życia. Łagodnej lub nawet umiarkowanej postaci tej choroby można jednak przez długi czas nie zauważać.

– Cały podstęp, jeżeli chodzi o łagodną czy umiarkowaną hemofilię, polega na tym, że zwykle objawiają się one w następstwie jakichś bądź to urazów, bądź zabiegów chirurgicznych, mniejszych czy większych. Dlaczego to jest podstęp? Dlatego, że lekarze zwykle wtedy nie są przygotowani na to, że u danego pacjenta dojdzie do komplikacji – mówi prof. Jerzy Windyga, specjalista z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Niedobór konkretnego czynnika krzepliwości

Ekspert wyjaśnia, że stopień ciężkości hemofilii u danej osoby zależy od tego, jak duży występuje u niej stopień niedoboru konkretnego czynnika krzepnięcia: np. tzw. czynnika VIII w przypadku hemofilii typu A i IX w przypadku hemofilii typu B.

Dobra wiadomość jest taka, że hemofilię można dziś skutecznie kontrolować. Dzięki regularnemu, profilaktycznemu przyjmowaniu brakujących czynników krzepnięcia chorzy mogą cieszyć się normalnym, aktywnym życiem. Leki te chronią ich przed nadmiernymi krwawieniami oraz ich groźnymi powikłaniami.

Warto zatem być czujnym i zwrócić uwagę na sygnały, które mogą świadczyć o łagodnej lub umiarkowanej postaci hemofilii. Mogą to być m.in.