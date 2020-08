Przeszczep mikrobioty jelitowej pomoże w leczeniu popularnej dolegliwości

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego jest przewlekłą chorobą powodującą bóle brzucha oraz zaburzenia rytmu wypróżnień. Biegunki lub zaparcia towarzyszące zespołowi jelita drażliwego spowodowane są przyspieszoną lub spowolnioną perystaltyką. Uważa się, że przyczynami choroby są nieprawidłowości w funkcjonowaniu osi jelita-mózg, przebycie biegunki infekcyjnej czy nadwrażliwość trzewna, czyli nadmierna wrażliwość na bodźce mechaniczne (np. uczucie wzdęcia przy niewielkiej ilości gazów). Dolegliwości mogą być nasilane przez stres, zaburzenia lękowe czy depresję.

Przeszczep mikrobioty

Zespół badaczy postanowił ocenić, jak w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego sprawdziłby się przeszczep mikrobioty jelitowej. W badaniu wzięli udział chorzy z zespołem jelita drażliwego, u których podjęto się leczenia minimum 3 konwencjonalnymi metodami, ale ostatecznie pacjenci nie odczuli poprawy. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy, w której wykonano przeszczep, oraz do grupy placebo. Po 12 tygodniach od leczenia ponad połowa pacjentów poddanych przeszczepowi zgłosiła istotne zmniejszenie dolegliwości, a z grupy placebo poprawa nastąpiła jedynie u 26 proc. uczestników. Pacjenci po przeszczepie odczuli redukcję dyskomfortu średnio o 19 proc., zmniejszenie częstotliwości oddawania stolca średnio o 13 proc., częstości odczuwania pilnej potrzeby oddania stolca średnio o 38 proc. oraz złagodzenie bólu brzucha i wzdęć średnio o 26 i 10 proc. Przeszczep mikrobioty przyczynił się do poprawy jakości życia średnio o 69 proc. i okazał się skuteczniejszy u kobiet niż u mężczyzn. Choć w ciągu roku od zastosowanego leczenia dolegliwości związane z zespołem jelita drażliwego nawracały, są to obiecujące badania.

