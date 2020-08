Stosowanie tych silnych leków przeciwbólowych może powodować głuchotę

Naukowcy zidentyfikowali 41 osób narażonych na opioidy, u których doszło do całkowitej lub częściowej utraty słuchu lub szumów usznych, prawdopodobnie spowodowanych toksycznością dla ucha. Ponad połowa zażyła heroinę, a następnie oksykodon, metadon i tramadol; 88 procent miało tylko jedną znaną ekspozycję. Większość ludzi zgłosiła schorzenie obojga uszu, przy czym 12 osób doświadczyło głuchoty, 15 częściowej lub całkowitej utraty ostrości słuchu, 10 szumów usznych i cztery różne objawy.

Podczas gdy niektórzy ludzie mogą odzyskać słuch, u innych utrata może być trwała – 21 procent osób zgłaszających ten stan nie miało poprawy słuchu, gdy zostali wypisani ze szpitala. „Delikatne struktury ucha wewnętrznego są bardzo podatne na urazy, jeśli podaż tlenu jest niewystarczająca, a także na bezpośredni wpływ toksyn, takich jak opioidy” – powiedział współautor Lewis Nelson, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej.

Niebezpieczne opioidy

„Chociaż badanie wykazało związek z heroiną, toksyczność dla ucha może wystąpić w przypadku każdego opioidu” – powiedziała Diane Calello, dyrektor wykonawczy i medyczny Centrum Kontroli Trucizn w New Jersey. „To badanie potwierdza to, co stwierdzono w badaniach na zwierzętach, czyli to, że każdy opioid może powodować utratę słuchu” – powiedziała. „Może to być spowodowane tym, że mamy już wbudowane receptory opioidowe lub miejsca wiązania w uchu wewnętrznym. U niektórych pacjentów ich aktywacja może wywołać uraz”.

Naukowcy stwierdzili, że pracownicy służby zdrowia powinni mieć świadomość związku ze stosowaniem opioidów podczas oceny pacjenta z ubytkiem słuchu.

