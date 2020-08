Cudowne właściwości naparu z malwy. O tym mogłeś nie wiedzieć

Kwiat malwy czarnej (malwy lekarskiej) to znany ze swoich właściwości leczniczych składnik herbat owocowych i ziołowych. Napar z malwy należy w odpowiedni sposób przygotować, aby wydobyć z niego związki, które korzystnie wpływają na nasz organizm m.in. antocyjany i substancje śluzowe. Bezproblemowa uprawa malwy powinna zachęcić nas do posadzenia jej w ogrodzie – długi czas kwitnienia pozwala zebrać zapas kwiatów, które po wysuszeniu posłużą do przygotowywania leczniczych oraz poprawiających urodę naparów.

Malwa – nie tylko do ozdoby ogrodu…

Okazałe, osiągające nawet 2 metry wysokości i kwitnące do wczesnej jesieni malwy, są ozdobą każdego ogrodu. Choć wyróżniamy ponad 70 odmian tej rośliny, to jedynie malwa lekarska, czyli malwa czarna ma potwierdzone badaniami właściwości lecznicze. Inne odmiany malwy to rośliny typowo ozdobne, z których kwiatów nie powinno się przygotowywać naparów.

Malwa czarna należy do roślin, które wytwarzają substancje śluzowe. Wykazują one dobroczynne działanie na skórę i błony śluzowe. Co więcej, napar z malwy jest bogatym źródłem antyoksydantów i związków o działaniu przeciwzapalnym.

Malwa czarna – właściwości zdrowotne

Suszonych kwiatów malwy czarnej nie należy parzyć w tradycyjny sposób. W celu wydobycia prozdrowotnych właściwości naparu trzeba go odpowiednio przygotować. Tylko wówczas zostaną uwolnione związki śluzowe, z powodu których roślina ta zaliczona została do grupy roślin leczniczych.

Suszone kwiaty malwy trzeba zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem przez kilkanaście minut. Następnie powstały napar wraz z suszem musimy doprowadzić do wrzenia i odstawić do ostygnięcia. W ten sposób uzyskamy napar bogaty w śluzy, które doskonale chronią błony śluzowe przed negatywnym działaniem substancji drażniących.

Malwa na chore gardło

Ból gardła uprzykrza życie, jednak mało osób wie, że można go szybko złagodzić, płucząc gardło letnim naparem z malwy. Wykazuje on nie tylko działanie ochronne na podrażnione błony śluzowe i wspomaga ich regenerację, ale także łagodzi stan zapalny, który jest skutkiem infekcji.

Płukanka z malwy wspomaga także regenerację błony śluzowej jamy ustnej w przypadku otarć i podrażnień od aparatów ortodontycznych i protez zębowych, zapalenia dziąseł, paradontozy i innych stanów zapalnych jamy ustnej. Napar z malwy poleca się także osobom po chemioterapii w celu redukowania suchości błon śluzowych.

Malwa na zmęczone oczy

Gdy odczuwamy suchość gałek ocznych, ból, pieczenie i mamy wrażenie, że pod naszymi powiekami jest piasek, warto przygotować kojące okłady z naparu malwy. Po kilkunastu minutach odczujemy wyraźną ulgę i zauważymy poprawę wyglądu powiek, które przestaną być opuchnięte. Co więcej, napar z malwy pobudza krążenia, więc skutecznie redukuje cienie pod oczami.

Malwa na trawienie

Napar z malwy łagodzi dolegliwości żołądkowe oraz działa wykazuje działanie osłonowe na błonę śluzową przełyku. Nie należy go jedna pić przed i po posiłkach, bo związki śluzowe mogą utrudniać wchłanianie substancji odżywczych. Ważne: naparu z malwy nie należy pić podczas przyjmowania leków.

Malwa na problemy dermatologiczne

Podrażnienia skóry, egzema, poparzenia słoneczne, nadmierne złuszczanie się naskórka – i tutaj pomoże okład z malwy, który doskonale nawilża, regeneruje i działa przeciwzapalnie.

Napar z malwy można stosować zamiast kosmetycznego toniku do cery suchej i mieszanej.

Malwa na menopauzę

Wyciąg z malwy czarnej jest jednym ze składników preparatów łagodzących objawy menopauzy. Wpływa on kojąco na układ hormonalny, regulując jego pracę. Co więcej, systematyczne picie naparu z malwy (nie więcej niż 1 filiżanka na dobę) pomaga zmniejszyć bóle menstruacyjne.

