Boraks – zastosowanie zdrowotne. Na co pomaga picie boraksu?

Boraks to naturalny minerał, kwasy borowy, który pozyskiwany jest ze słonych jezior boranowych. Jego źródłem są skały osadowe. Boraks zawiera ważny dla zdrowia pierwiastek, czyli bor, którego niedobory skutkują poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. W leczeniu jakich schorzeń stosowany jest boraks?

Co to jest boraks?

Boraks to nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego w postaci białego proszku, który wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie. Źródłem tego minerału (tzw. boraks rodzinny) są przede wszystkim skały osadowe powstające w rzekach i jeziorach. Boraks powstaje wskutek krystalizacji kwasu borowego, która następuje pod wpływem odparowywania wody z jezior i rzek boranowych.

Boraks to naturalny środek o różnorodnym przeznaczeniu, uniwersalny środek czyszczący/ Stosuje się go podczas produkcji preparatów czyszczących oraz kosmetyków; jest niezastąpionym składnikiem domowych płynów do mycia różnych powierzchni oraz środków, których zadaniem jest neutralizacja nieprzyjemnych zapachów np. odzwierzęcych (kał, mocz, wymiociny). Boraks stosowany jest także w medycynie naturalnej ze względu na swoje właściwości antyseptyczne, które skutecznie wspomagają leczenie m.in.zakażeń grzybiczych.

Głównym składnikiem boraksu jest bor. Pierwiastek ten ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia, jednak u wielu osób występują jego niedobory, co ma związek ze stosowaniem bogatej w produkty wysoko przetworzone diety. Brak boru w glebie skutkuje zmniejszeniem ilości tego pierwiastka w uprawianych roślinach, co dodatkowo utrudnia zaspokojenie dziennego zapotrzebowania naszego organizmu na bor.

Bor to także konserwant żywności, który znajduje się w soli kuchennej, w pieczywie, płatkach śniadaniowych czy przetworzonej żywności. Boraks z kolei zawierają np. sól do czyszczenia zmywarek czy nawozy mineralne.

Czym się różni bor od boraksu?

Boraks to nieorganiczny związek chemiczny, który pozyskuje się z naturalnych złóż mineralnych. A bor to pierwiastek, który bierze udział w wielu procesach zachodzących w organizmie, wpływając w ten sposób na jego prawidłowe funkcjonowanie.

Czy soda i boraks to jest to samo?

Boraks dość często łączy się z sodą w przygotowywaniu domowych środków czystości. Soda jednak nie jest tym samym związkiem, co boraks, a obie substancje wykazują inne działanie.

Jak działa boraks?

Roztwór boraksu jest dobrze rozpuszczalny. Po jego zażyciu, pod wpływem działania kwasów żołądkowych, w organizmie tworzy się kwas borowy oraz chlorek sodu. Kwas borowy często stosuje się osobno do leczenia schorzeń skórnych, ran, owrzodzeń czy oparzeń. Chlorek sodu z kolei pomaga utrzymać równowagę elektrolitową w organizmie.

Zastosowanie boraksu może wspomóc absorpcję boru, zwalczyć niedobór wapnia, wyleczyć błony śluzowe, kandydozę czy stany zapalne stawów. Właściwości antybakteryjne boraksu sprawiają, że jest on zalecany do przemywania ran. Istnieją jednak skutki uboczne stosowania boraksu, dlatego zanim sięgniemy po ten nieorganiczny związek chemiczny, powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat jego działania. Ochronne działanie kwasu borowego w pewnych sytuacjach może nie tylko nie pomóc, ale zaszkodzić. Skutki uboczne stosowania boraksu są poważne.

Niedobór boru – skutki dla zdrowia

Bor jest ważnym dla naszego zdrowia pierwiastkiem. Jego niedobory skutkują m.in.:

problemami z układem ruchu,

problemami z zębami,

problemami neurologicznymi,

nadczynnością przytarczyc,

osteoporozą,

problemami z układem sercowo-naczyniowym,

zaburzeniami procesów metabolicznych.

Wykorzystuje się go także do zapobiegania chorób układu krążenia, a także płukania jamy ustnej.

Wskazania do zastosowania boraksu

Wskazaniami do stosowania boraksu są:

niedobór magnezu

niedobór wapnia

stany zapalne jamy ustnej

stany bakteryjne błon śluzowych

rany

oparzenia

grzybica

Jak zażywać boraks?

Boraks spożywa się w formie roztworu. W roztworze boraksu znajdują się zarówno związki boru, jak i boraksu. Na początku zaleca się, by zaczynać od małych ilości boraksu, nawet 1 ml. W tym czasie należy obserwować reakcje organizmu i sprawdzać, czy nie występują u nas działania niepożądane. 1 ml boraksu można dodawać do innych płynów czy soków, a jeśli nie pojawią się działania niepożądane, stopniowo zwiększać ilość substancji. Właściwości boraksu sprawią, że roztwór wspomoże leczenie zapalenia stawów, grzybicy i innych schorzeń.

Na co pomaga picie boraksu?

Boraks wykazuje właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i ściągające. Z tego względu stosuje się go do leczenia wielu schorzeń. Boraks sprawdza się na stany zapalne jamy ustnej – łagodzi podrażnienia błon śluzowych, zwalcza wirusy i bakterie. Oprócz tego stosuje się go w leczeniu zapalenia stawów, schorzeniach o podłożu grzybiczym.

Boraks oddziałuje także na metabolizm wapnia, fosforu oraz witaminy D. Spożywanie boraksu może poprawić wchłanianie poszczególnych witamin oraz mikroelementów, dzięki czemu wzmacniają się stawy i mięśni.

Czy bor pomaga na stawy?

Bor traktuje się jako profilaktykę w zakresie osteoporozy, chorób stawów i mięśni. Zwapnienia tkanek miękkich, nieprawidłowy poziom wapnia, zapalenie stawów to wskazania do sięgnięcia po boraks. Wykazuje on działanie przeciwzapalne, a także wzmacniające i budujące mięśnie.

Boraks – właściwości zdrowotne

1. Boraks działa przeciwzapalnie

Boraks stosowany jest w leczeniu schorzeń o podłożu zapalnym. Pomaga redukować m.in. dolegliwości związane z zapaleniem stawów.

2. Boraks działa przeciwgrzybiczo

Przeciwgrzybicze działanie boraksu sprawia, że stosowany jest w celu wsparcia leczenia kandydozy m.in. jamy ustnej.

3. Boraks reguluje gospodarkę hormonalną

Niedobór boru prowadzi do nadczynności przytarczyc. Wyrównanie jego poziomu w organizmie pomaga ustabilizować poziom hormonów tarczycy.

4. Boraks działa przeciwwirusowo

Przeciwwirusowe działanie boraksu pomaga walczyć z częstymi infekcjami m.in. układu oddechowego.

5. Boraks wspomaga leczenie schorzeń kości i stawów

Schorzenia kostno-stawowe mogą być efektem zaburzenia procesów metabolizmu wapnia, które spowodowane są m.in. niedoborem boru w organizmie. Boraks działa przeciwzapalnie, łagodząc objawy m.in. reumatyzmu oraz dny moczanowej. Oprócz tego zwiększa absorpcję wapnia, dlatego stosowanie boraksu może poprawić stan stawów i mięśni.

6. Boraks wzmacnia szkliwo zębów i chroni przed próchnicą

Osłabione zęby to także częsty efekt niedoboru boru w organizmie. Wyrównanie poziomu tego pierwiastka znacząco wpływa na kondycję szkliwa, wspomagając jego remineralizację. Co więcej, płukanki z boraksu wspomagają leczenie paradontozy, zapalenie dziąseł i innych schorzeń błon śluzowych jamy ustnej.

7. Boraks zapobiega zakrzepicy

Bor wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, dlatego stosowanie boraksu polecane jest m.in. dla osób zagrożonych zakrzepicą żył powierzchniowych i głębokich.

8. Boraks poprawia funkcjonowanie układu krwionośnego

Poprzez pozytywny wpływ na profil lipidowy boraks pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu oraz zapobiega miażdżycy.

Powyższe działanie boraksu zostało potwierdzone badaniami naukowymi, jednak warto pamiętać, że nie tylko niedobór boru może negatywnie wpływać na nasz organizm. Równie niebezpieczny jest jego nadmiar, dlatego stosowanie boraksu powinno zostać poprzedzone wykonaniem badań diagnostycznych, które potwierdzą zasadność stosowania tego środka. Ważne: boraksu nie powinno się stosować bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem; nie powinien być stosowany u dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych bez wyraźnych wskazań.

Bor a poziom testosteronu

Suplementacja borem może obniżać poziom testosteronu, dlatego jego stosowanie było polecane żołnierzom, by zmniejszyć ich popęd seksualny. Jak wynika z badań, bor jest blokerem libido i może znacznie obniżać poziom testosteronu.

Podawanie zbyt dużej ilości boru może jednak być niebezpieczne, dlatego należy na to uważać.

Dawkowanie boraksu

Dawkowanie boraks jest następujące:

Podaje się jedną łyżkę roztworu przygotowanego na bazie boraksu. Zawiera ona około 25 mg boraksu oraz 3 mg boru. Wypijamy szklankę boraksu. Jeśli po tej ilości czujemy się dobrze, możemy zwiększyć spożycie boru. Jeśli pojawiają się u nas działania niepożądane, należy zużyć tylko połowę ilości boru. Właściwe dawkowanie boraks jest bardzo ważne.

O czym trzeba pamiętać?

Boraks zmniejsza łaknienie, dlatego, aby się nie odwodnić przy stosowaniu roztworu, należy pamiętać o prawidłowym nawadnianiu organizmu. Picie większej ilości płynów jest konieczne przy stosowaniu środków zawierających ten składnik.

Jak stosować boraks na grzybicę?

Boraks pomaga zwalczyć kandydozę. Aby pozbyć się grzybicy, należy miejsca zmienione chorobowo (np. błony śluzowe jamy ustnej) przemyć roztworem boraksu i pozostawić do wyschnięcia, Nie wolno spłukiwać roztworu ani pić wody bezpośrednio po zastosowaniu roztworu.

Środki, zawierające kwas borowy, stosuje się również w leczeniu grzybicy pochwy. Często zawierają go kapsułki dopochwowe, które pomagają zwalczyć kandydozę.

Działania niepożądane boru

Podanie zbyt dużej ilości boru, może grozić szeregiem działań niepożądanych ze strony organizmu. Skutki uboczne to przede wszystkim:

wymioty

biegunka

krew w kale

uszkodzenia wątroby



uszkodzenia nerek

niewydolność krążenia

osutka

łysienie

Ze względu na toksyczność boraksu i na jego oddziaływanie na wątrobę oraz nerki, nie zaleca się przyjmowania tego preparatu osobom, które leczą się na schorzenia wątroby i nerek.

Czytaj też:

6 oznak, że ignorujesz swoje zdrowie. Czy wiesz, jak je rozpoznać?