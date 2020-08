Zaskakujące wyniki powiązań między rakiem jajnika a krwinkami

Dr Abhishek Jain, adiunkt na Wydziale Inżynierii Biomedycznej i Wydziale Fizjologii Medycznej w College of Medicine, współpracował z naukowcami z Wydziału Ginekologii Onkologicznej i Biologii Nowotworów w MD Anderson Cancer Center, aby lepiej zrozumieć interakcję wśród guzów raka jajnika, naczyń krwionośnych i płytek krwi. Odkryto, że guzy łamią bariery w naczyniach krwionośnych, aby mogły komunikować się z komórkami krwi, takimi jak płytki krwi. Kiedy te guzy wejdą w kontakt z płytkami krwi, mogą następnie dać przerzuty lub zacząć rozprzestrzeniać się do innych miejsc w organizmie. Wyniki wspólnych badań zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Blood Advances.

Innowacyjna metoda badań

Organy-on-a-chip to mikroprzepływowe urządzenia medyczne wielkości dysku USB. Zespół opracował układ OvCa-Chip, aby umożliwić naukowcom łatwiejsze przeglądanie procesów biologicznych zachodzących między guzami a płytkami krwi.

W wywiadzie dla Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy Jain wyjaśnił, że „w zasadzie jest to mikrośrodowisko, w którym komórki guza jajnika mogą być hodowane razem z naczyniami krwionośnymi, a następnie mogą wchodzić w interakcje z komórkami krwi. Kiedy się o nich dowiemy, możemy następnie przejść do przodu, aby zbadać, jak leki wpłyną na tego rodzaju interakcje”.

Jak powstają przerzuty?

Oglądanie interakcji między guzami a naczyniami krwionośnymi na układzie OvCa-Chip doprowadziło naukowców do niezwykłego wyniku – komórki nowotworowe systematycznie rozbijały komórki śródbłonka, które stanowią barierę wyściełającą wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych i uniemożliwiającą zewnętrzną interakcję z krwią komórki. Po usunięciu tej bariery komórki krwi i płytki krwi weszły do mikrośrodowiska guza i mogły zostać rekrutowane do przerzutów.

Wykorzystanie tej wiedzy może zmienić podejście klinicystów do leczenia raka jajnika, powiedział Jain, sugerując, że wraz z leczeniem przeciwnowotworowym można rozważyć leki przeciwnaczyniowe. Zaletą narządu na chipie jest to, że może on również testować te nowe terapie i połączenia leków.

