Dlaczego tak ważne jest leczenie depresji u pacjentów z mukowiscydozą?

Głównym problemem osób z mukowiscydozą jest produkcja zbyt gęstego śluzu przez gruczoły śluzowe. Skutkuje to zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych i częstymi infekcjami. Dodatkowo rzęski w drogach oddechowych nie pracują prawidłowo i nieefektywnie usuwają zanieczyszczenia z układu oddechowego. Gęsty śluz blokuje również przewody trzustkowe i utrudnia wydzielanie enzymów trawiennych z trzustki do jelit, co upośledza trawienie.

Depresja u chorych na mukowiscydozę

Naukowcy postanowili odpowiedzieć na pytanie, czy depresja u chorych na mukowiscydozę wpływa na długość ich życia. Do badania włączono 1005 osób powyżej 12. roku życia z mukowiscydozą. Jedna czwarta uczestników miała zdiagnozowaną depresję, a około jedna trzecia – zaburzenia lękowe. W ciągu 5-letniej obserwacji zmarło 96 osób. Badacze wykazali, że w czasie badania osoby z depresją umierały dwa razy częściej niż osoby bez depresji. Ryzyko śmierci w ciągu 5 lat było dodatkowo wyższe u osób dorosłych i cierpiących na ciężką depresję. Zaburzenia lękowe natomiast nie zwiększały ryzyka śmierci. Trudno jednoznacznie określić, z jakiego powodu depresja wpływała na krótszy czas życia chorych na mukowiscydozę, ponieważ przyczyny śmierci u osób z depresją i bez niej były podobne. Wskazane są dalsze badania w celu wyjaśnienia tego związku.

