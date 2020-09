Zapalenie tarczycy związane z tymi powszechnymi zaburzeniami

Obecnie aż 35% młodej populacji (25-60 lat) w krajach rozwiniętych ma zaburzenia lękowe. Lęk może mieć poważny wpływ na jakość życia ludzi oraz ich zdolność do pracy i kontaktów towarzyskich, a leki przeciwlękowe nie zawsze dają trwały efekt. Aktualne badania w kierunku zaburzeń lękowych zwykle koncentrują się na dysfunkcjach układu nerwowego i nie uwzględniają roli układu hormonalnego.

Rola tarczycy

Tarczyca wytwarza hormony tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), które są niezbędne do regulacji pracy serca, mięśni i układu pokarmowego, rozwoju mózgu i utrzymania kości. Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy występuje, gdy nasze ciało nieprawidłowo wytwarza przeciwciała, które atakują gruczoł i powodują uszkodzenia. Ostatnie badania wskazują, że zaburzenia lękowe mogą być związane z dysfunkcją tarczycy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób może to przyczyniać się do lęku, aby pacjenci mogli być skuteczniej leczeni.

Zapalenie tarczycy i lęk

Dr Juliya Onofriichuk z Kyiv City Clinical Hospital zbadała czynność tarczycy u 29 mężczyzn (średni wiek 33,9) i 27 kobiet (średni wiek 31,7) z rozpoznanym lękiem, u których wystąpiły ataki paniki. W badaniu ultrasonograficznym gruczołów tarczycy oceniano czynność tarczycy i oznaczano poziom hormonów tarczycy. Pacjenci z lękiem wykazywali oznaki zapalenia tarczycy, ale ich funkcja nie była zaburzona, a wszystkie poziomy hormonów tarczycy mieściły się w normalnym zakresie, chociaż były nieznacznie podwyższone. Otrzymali również pozytywny wynik na obecność przeciwciał skierowanych przeciwko tarczycy. Leczenie przez 14 dni ibuprofenem i tyroksyną zmniejszyło stan zapalny tarczycy, znormalizowało poziom hormonów tarczycy i zmniejszyło poziom lęku.

„Te odkrycia wskazują, że układ hormonalny może odgrywać ważną rolę w lęku. Lekarze powinni również brać pod uwagę tarczycę i resztę układu hormonalnego, a także układ nerwowy, badając pacjentów z lękiem” – wyjaśnia dr Onofriichuk.

