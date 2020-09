Nawet lekkie spożycie alkoholu wiąże się z wyższym ryzykiem otyłości i zespołu metabolicznego

Spożywanie ponad połowy standardowego napoju alkoholowego dziennie (co odpowiada 7 g czystego alkoholu) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłości i zespołu metabolicznego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, a ryzyko to rośnie proporcjonalnie do spożycia alkoholu, według badania z udziałem prawie 27 milionów dorosłych (w wieku 20 lat i starszych) z Korei Południowej, prezentowanych na Europejskim i Międzynarodowym Kongresie poświęconym otyłości.

Badanie definiuje jeden standardowy napój alkoholowy jako 14 g alkoholu dziennie, co w przybliżeniu odpowiada małej (118 ml) lampce wina lub 355 ml butelce piwa. WHO definiuje standardowy napój alkoholowy jako 10 g czystego etanolu, przy czym zarówno mężczyznom, jak i kobietom zaleca się nieprzekraczanie 2 standardowych drinków dziennie. W badaniu naukowcy przeanalizowali dane dotyczące zdrowia i spożycia alkoholu u ponad 14 milionów mężczyzn i 12 milionów kobiet w latach 2015-2016 z koreańskiego krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Nawet po uwzględnieniu potencjalnie wpływowych czynników, takich jak wiek, wysiłek fizyczny, palenie tytoniu i dochody, analiza wykazała silny związek między spożyciem alkoholu a otyłością, a także między spożyciem alkoholu a zespołem metabolicznym (grupa schorzeń, w tym nadwaga / otyłość, zaburzenia krwi cukier, wysokie ciśnienie krwi i nieprawidłowe tłuszcze we krwi, które narażają ludzi na większe ryzyko chorób serca, zawałów serca i udaru, jeśli nie są kontrolowane). Picie alkoholu a zespół metaboliczny W porównaniu z osobami niepijącymi, mężczyźni, którzy pili średnio od połowy do jednego standardowego drinka dziennie (7,1-14 g alkoholu) byli o około 10% bardziej narażeni na otyłość i zespół metaboliczny, spożywając do dwóch drinków dziennie (14,1-24 g alkohol) wiązało się z odpowiednio 22% i 25% większym prawdopodobieństwem. Największe ryzyko obserwowano u mężczyzn, którzy pili więcej niż dwa drinki lub 24 g alkoholu dziennie, przy 34% większym prawdopodobieństwie otyłości i 42% większym prawdopodobieństwie wystąpienia zespołu metabolicznego. Najlepiej nie pić Podobnie kobiety, które spożywały większe ilości alkoholu, częściej miały otyłość i zespół metaboliczny. Spożywanie średnio od połowy do jednego drinka dziennie wiązało się z 9% większym prawdopodobieństwem otyłości, ale o 3% mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia zespołu metabolicznego w porównaniu z osobami niepijącymi. Kobiety, które deklarowały, że piły średnio więcej niż dwa drinki lub 24 g alkoholu dziennie, miały odpowiednio o 22% i 18% wyższe prawdopodobieństwo otyłości w przypadku zespołu metabolicznego. Autorzy podsumowują: „Nasze wyniki sugerują, że ryzyko otyłości i zespołu metabolicznego wzrasta proporcjonalnie do spożycia alkoholu, gdy dorośli mężczyźni i kobiety piją ponad połowę standardowego drinka dziennie”. Czytaj także:

Twoje dziecko jest otyłe? Pod żadnym pozorem nie mów do niego w ten sposób