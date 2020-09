Prosty domowy syrop, który leczy kaszel i usuwa flegmę z płuc – przepis

Zupa marchewkowa od dawna jest ludowym lekarstwem na przeziębienie i grypę, ale jeśli potrzebujesz czegoś bardziej skoncentrowanego, możesz wykorzystać warzywo jako syrop na kaszel. Większość gotowych syropów na kaszel zawiera sztuczny barwnik, sztuczny aromat i konserwanty. Jednak wykonując go samemu, masz kontrolę nad tym, co dodajesz do mieszanki.

Zalety marchwi

Marchew jest bogata w składniki odżywcze, zawiera witaminy A, C i K, a także wysoki poziom potasu. Eksperci od dawna wiedzą, że witamina A odgrywa rolę w infekcjach i utrzymaniu powierzchni błon śluzowych (takich jak płuca), wpływając na niektóre podkategorie limfocytów T i B oraz cytokiny. Witamina C ma reputację wzmacniacza układu odpornościowego. Dodaj trochę miodu, aby uzyskać właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Miód pokryje również ścianki gardła, dzięki czemu ból będzie mniej bolesny i łatwiejszy do opanowania. Dodanie odrobiny imbiru pomoże również zmniejszyć stan zapalny i złagodzić ból.

Syrop marchewkowy na kaszel

Składniki:

1/2 kg marchwi

3-4 łyżki miodu

2 łyżeczki świeżo posiekanego imbiru

Instrukcja przygotowania:

Pokrój marchewki na małe kawałki, umieść w małym rondelku i dolewaj wodę, aż będą całkowicie przykryte. Gotuj na średnim ogniu. Gdy się zagotują, dodaj imbir i gotuj, aż marchewki będą miękkie. Nałóż na sitko o drobnych oczkach nad dużą miską, oddziel wodę. Nie wylewaj jej. Zmiksuj marchewki i imbir na gładką masę. Gdy woda będzie letnia, dodaj miód i mieszaj, aż się rozpuści. Dodaj wodę do puree z marchwi i ponownie zmiksuj na gładko. Domowej roboty syrop przechowuj w lodówce do tygodnia.

Codziennie przyjmuj 3-4 łyżki syropu, aż kaszel przestanie być odczuwalny. Syrop powinien pomóc usunąć flegmę z płuc po jednym lub dwóch dniach regularnego stosowania.

Czytaj także:

5 nieobowiązkowych szczepień, które warto rozważyć jeszcze w tym roku