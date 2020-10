Objawy COVID-19 zwykle pojawiają się w tej kolejności

Badania przeprowadzone na University of Southern California (USC) pozwoliły ustalić, że objawy COVID-19 często pojawiają się w określonej kolejności. To odkrycie może pomóc osobom z COVID-19 w samoizolacji i szybszym leczeniu, co może znacznie poprawić wyniki pacjentów.

„Ta kolejność jest szczególnie ważna, kiedy mamy nakładające się cykle chorób, takich jak grypa, które zbiegają się z infekcjami COVID-19” – powiedział dr Peter Kuhn, jeden z autorów badania i profesor medycyny na USC. „Lekarze mogą określić, jakie kroki należy podjąć, aby opiekować się pacjentem, i mogą zapobiec pogorszeniu się stanowi pacjenta”.

W jakiej kolejności występują objawy COVID-19?

Aby przewidzieć kolejność objawów, naukowcy przeanalizowali wskaźniki występowania objawów zebrane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dla ponad 55 000 potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach. Przyjrzeli się również zestawowi danych obejmującemu prawie 1100 przypadków zebranych między grudniem a styczniem przez Chińską Grupę Ekspertów ds. Leczenia Medycznego dla COVID-19 i dostarczonych przez Narodową Komisję Zdrowia Chin.

Zgodnie z wynikami badania, jest to kolejność objawów, których mogą doświadczać pacjenci:

gorączka kaszel i ból mięśni nudności lub wymioty biegunka

Lekarze pracujący na pierwszej linii frontu przyznali jednak, że objawami, jakie niekiedy obserwowali na początku było złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej, nudności, a niekiedy nawet COVID-19 nie dawał objawów w postaci gorączki czy trudności z pracą układu oddechowego.

Jak objawia się grypa?

Aby porównać kolejność objawów COVID-19 z grypą, naukowcy przeanalizowali dane z ponad 2000 przypadków COVID-19 w Ameryce Północnej, Europie i na półkuli południowej zgłoszonych władzom medycznym w latach 1994-1998. Według badań, podczas gdy grypa zwykle zaczyna się od kaszlu, pierwszym objawem COVID-19 jest gorączka.

„Kolejność objawów ma znaczenie” – powiedział Joseph Larsen, główny autor badania i doktorant USC Dornsife. „Świadomość, że każda choroba postępuje inaczej, oznacza, że lekarze mogą wcześniej zidentyfikować, czy ktoś prawdopodobnie ma COVID-19 lub inną chorobę, co może pomóc im w podjęciu lepszych decyzji dotyczących leczenia”.