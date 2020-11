Dlaczego właściwa dieta i aktywność fizyczna mogą ci dać 10 lat życia więcej?

Jak żyć dłużej? Tę kwestię od strony naukowej badano już wiele razy. Sprawdzano, jaki wpływ na długość życia ma aktywność fizyczna, to, czy ktoś pali papierosy, pije alkohol, jest otyły lub ma nadwagę. Tym razem jednak naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health postanowili dowiedzieć się, jak połączenie różnych czynników wpływa na to, ile lat spędzimy na tym świecie. Brali pod uwagę nie tylko sama długość życia, ale i oczekiwaną długość życia bez chorób przewlekłych, takich jak rak, choroby układu krążenia czy cukrzyca.

Jak żyć dłużej? 5 najważniejszych czynników

W Stanach Zjednoczonych już od 1976 prowadzone są cyklicznie Nurses' Health Study, a od 1986 roku – Health Proffesionals Follow-Up Study. To badania, w których biorą udział pielęgniarki (w pierwszym) i męscy specjaliści pracujący w służbie zdrowia (w drugim). Ich celem jest uzyskanie jak najdokładniejszych odpowiedzi na temat zdrowia i kobiet, i mężczyzn. Właśnie dlatego jako ich uczestników wybrano osoby pracujące w systemie ochrony zdrowia – zazwyczaj dokładnie potrafią oni opisać, jak ten stan zdrowia wygląda w ich przypadku. Naukowcy z Harvardu przeanalizowali więc dane zebrane od 73 000 pielęgniarek i 40 000 męskich pracowników służby zdrowia. Uczestnicy badania, w momencie włączenia ich do niego, nie mieli raka, chorób układu krążenia ani cukrzycy. Stan zdrowia badanych osób obserwowano przez 20 lat. Okazało się, że czynnikami, które przedłużają życie w zdrowiu nawet o dekadę, są:

Niepalenie papierosów Codzienna aktywność fizyczna przez co najmniej 30 minut Nienadużywanie alkoholu (ale nie trzeba z niego zupełnie rezygnować, tylko spożywać z umiarem) Utrzymywanie umiarkowanej wagi, definiowanej jako poniżej 25 BMI Zrównoważona dieta

Co ważne, wszystkie te czynniki muszą występować razem.

Naukowcy określili, że oczekiwana długość życia pozbawiona zmagań z rakiem, cukrzycą i chorobami serca dla 50-letnich kobiet wynosi 24 lata, jeśli nie przestrzegają one żadnego z wyżej wymienionych czynników. Jeśli jednak stosują 4 lub 5 z nich, ten czas wydłuża się do 34 lat. W przypadku 50-letnich mężczyzn ta pierwsza oczekiwana długość życia również wynosi 24 lata, druga – 31 lat.

Jak żyć dłużej? Kluczowa jest dieta

Naukowcy podkreślają, że ze wszystkich wymienionych czynników to właśnie dieta jest najważniejsza. Powinna być bogata w błonnik, zawarty w owocach, warzywach, roślinach strączkowych, pieczywie pełnoziarnistym. Błonnik działa bowiem dobroczynnie na serce, a to choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną śmierci ludzi na świecie. Wskazane jest za to unikanie jedzenia cukru, sodu, tłuszczów nasyconych i węglowodanów rafinowanych, ponieważ podnoszą one poziom „złego” cholesterolu LDL.

Jak żyć dłużej? Wpływ palenia i otyłości na długość życia

Badanie wykazało również, że mężczyźni, którzy dużo palili (więcej niż 15 papierosów dziennie), a także kobiety i mężczyźni z otyłością (z BMI powyżej 30) mieli najniższą przewidywaną długość życia. Naukowcy stwierdzili więc, że dla palaczy najważniejszą rzeczą jest rzucenie palenia, a dla osób z wysokim BMI – utrzymanie prawidłowej masy ciała. Eksperci dodają, że w przypadku palenia ryzyko zachorowania na raka płuc spada po jego rzuceniu już w ciągu pierwszych dziesięciu lat, a po piętnastu latach jest ono zbliżone do tego u osób niepalących.

