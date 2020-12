Piramida aktywności fizycznej na home office. Sprawdź, jak ćwiczyć

Hanna Grodzicka to trenerka personalna i współtwórczyni piramidy aktywności fizycznej. Jakie ćwiczenia wykonać podczas pracy zdalnej? – Dowolny ruch działa na naszą korzyść – powiedziała. Spawdź, co jeszcze radzi:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała nowe wytyczne dotyczące aktywności fizycznej. Są one dostosowane do trwającej właśnie na całej świecie pandemii koronawirusa i służą poprawie kondycji osób w różnych grupach wiekowych – aby uniknąć ryzyka ciężkich chorób.

„Liczy się każdy ruch, zwłaszcza teraz, gdy radzimy sobie z ograniczeniami pandemii COVID-19. Wszyscy musimy poruszać się każdego dnia – bezpiecznie i kreatywnie” – powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dzieci do 17 lat – ćwiczenia

Ta grupa społeczna powinna wykonywać codziennie co najmniej 60 minut umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń. Ćwiczenia powinny być głównie aerobowe, takie jak bieganie lub jazda na rowerze. Niezbędne są również działania wzmacniające mięśnie i kości. Dzieci powinny traktować je trochę jak zabawę, by nie były nimi znużone. Zajęcia mogą pomóc im wzmocnić pewność siebie, rozwinąć umiejętności i przynieść radość z bycia aktywnym. Wpływają na ich samoocenę, nastrój i wyniki w nauce.

Dorośli do lat 64 – ćwiczenia

Wytyczne zalecają co najmniej 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności aerobowej lub minimum 75 do 150 minut energicznych ćwiczeń aerobowych tygodniowo dla dorosłych. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci, chorób serca, nadciśnienia, raka i cukrzycy typu 2. Ćwiczenia wzmacniające wszystkie mięśnie należy wykonywać co najmniej dwa razy w tygodniu. Chociaż odradza się gromadzenie się w dużych pomieszczeniach, zajęcia na świeżym powietrzu nadal mogą być dobrym rozwiązaniem.

Osoby powyżej 65 lat z chorobami

WHO zaleca, aby osoby w wieku 65 lat i starsze wykonywały co najmniej 150 do 300 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności lub 75 do 150 minut energicznych ćwiczeń aerobowych przez cały tydzień. Osoby z chorobami przewlekłymi, o ile są w stanie również powinny poświęcić ten czas na ćwiczenia, skupiając się głównie na aerobiku. U takich osób aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci, progresji choroby i niskiej jakości życia. Kilka razy w tygodniu zaleca się wykonywać ćwiczenia wzmacniające, aby zapobiec upadkom.

