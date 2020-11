O czym może świadczyć ból stopy i jak go leczyć?

Ból stopy może być spowodowany kwestiami zdrowotnymi, które da się bardzo szybko wyleczyć, ale i poważniejszymi chorobami. Oto najczęstsze przyczyny bólu stopy i sposoby ich leczenia.

Ból stopy: czarne paznokcie

Jednym z objawów związanych ze zdrowiem stóp są czarne paznokcie. Co może oznaczać, jeśli nagle się pojawiają? Najczęściej to, że pora na obcięcie paznokci lub kupno większego rozmiaru butów. Paznokcie czernieją na skutek wielokrotnego uderzania nimi o wewnętrzny czubek buta. Poradzenie sobie akurat z tym objawem nie jest trudne – wystarczy obciąć paznokcie lub/i zmienić rozmiar buta na większy.

Drugą możliwą przyczyną bólu stopy i jednocześnie wystąpienia czarnych paznokci jest powstający pod płytką paznokcia krwiak. Powstaje on na skutek powtarzających się często mikrourazów, spowodowanych ocieraniem się palców o siebie nawzajem. Dlatego też z czarnymi paznokciami tak często walczą biegacze. Tutaj również może pomóc kupienie obuwia, które daje palcom wystarczająco dużo miejsca, ale też nie jest za luźne.

Ból stopy: pęcherze

Pęcherze to powszechnie występująca dolegliwość. Powstają na skutek tarcia między stopą a grubą skarpetą bądź zbyt sztywnym butem, sprzyjają im też długotrwałe wędrówki, kiedy narażenie na działanie tego tarcia jest, siłą rzeczy, dłuższe. Pęcherze mogą powstać również po przemoczeniu stóp, a także, gdy nosi się za duże i niewygodne buty. Aby zapobiegać ich pojawieniu się, warto wcierać w stopy wazelinę lub balsam przed wyjściem gdzieś na dłużej. Gdy pęcherz się już pojawi, leczenie polega na stosowaniu różnych dostępnych w aptekach maści zawierających antybiotyki lub nadtlenek wodoru.

Ból stopy: pieczenie i ból śródstopia

Czasem ból stopy objawia się w postaci pieczenia na jej środku. Przyczyną tego bólu są zbyt napięte mięśnie łydek, ponieważ to napięcie sprawia, że dopięcie pięt do ziemi staje się trudne, co z kolei powoduje większy nacisk na przodostopie, skutkujące zapaleniem nerwów i pieczeniem w okolicy śródstopia. Na szczęście nie jest tu potrzebne żadne leczenie – wystarczy codziennie ćwiczyć, rozciągając łydki i ścięgna podkolanowe.

Ból stóp w ich górnej części

Jeśli odczuwasz ból w górnej części stopy, pomóc może lżejsze zawiązywanie sznurówek. To rozwiązanie zadziała również u biegaczy, skarżących się na ból stopy w miejscu, gdzie jest język buta. W rzeczywistości język tylko pośrednio powoduje dolegliwości bólowe, przyczyną, podobnie jak w przypadku bólu w górnej części stopy, są zbyt mocno zawiązane sznurowadła.

Jeśli po poluzowaniu sznurowadeł ból, pieczenie i stan zapalny nie ustąpią w ciągu tygodnia, warto udać się do podologa, by skonsultować dalsze leczenie.

Ból stopy: zapalenie powięzi podeszwy

Zapalenie powięzi podeszwy występuje, gdy więzadło w dolnej części stopy jest objęte stanem zapalnym. Często ten rodzaj kontuzji pojawia się u sportowców, którzy zbyt szybko zmienili rodzaj treningu lub miejsce jego uprawiania, np. kiedyś biegali po asfalcie, teraz po lesie lub nagle zaczęli uprawiać wspinaczkę górską. Takie zmiany mogą spowodować większe obciążenie stóp niż są one w stanie udźwignąć. Leczenie zapalenia powięzi podeszwy polega na stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, rehabilitacji oraz zaprzestaniu wykonywania tych nawyków, które wywołały zapalenie.

Ból stopy: bolesna i opuchnięta stopa

Ten rodzaj bólu stopy może już wskazywać na poważniejsze urazy. Jeśli bolesność nie zmniejsza się, a opuchlizna nie ustępuje i występuje w specyficznym miejscu, w dodatku na jednej stopie, to możesz mieć do czynienia ze złamaniem naprężeniowym. Złamania te najczęściej występują w śródstopiu bądź dotyczą kości piętowej. Zwykle towarzyszy im obrzęk i lekkie zaczerwienienie. Często też miejsce złamania boli zarówno podczas chodzenia, jak i siedzenia. Złamania naprężeniowe powstają na skutek zbyt szybkiego ruchu, doznania urazu bądź otrzymania ciosu, ale mogą się również pojawiać, gdy człowiek jest osłabiony i ma niedobory minerałów ważnych dla kości. Zmiany naprężeniowe o niskim ryzyku znikną, gdy pozwolisz sobie na dłuższy odpoczynek, gdy doszło do poważniejszego złamania, o wysokim ryzyku, konieczna może być operacja.

