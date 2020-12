Alzheimer – choroba całej rodziny. Jak wspomóc seniora?

Choroba Alzheimera to choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do otępienia. Cierpią na nią głównie osoby po 65. roku życia i w efekcie potrzebują dużo pomocy ze strony członków rodziny. O opiece nad starszymi osobami z Alzheimerem opowiedzieli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Prezes Stowarzyszenia Nowe Perspektywy Monika Dudek.

Jak wspierać osobę chorą na Alzheimera?

Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych najbliższych może mieć pierwsze objawy choroby Alzheimera, należy jak najszybciej udać się z nim do specjalisty – może to być geriatra, psychiatra lub lekarz pierwszego kontaktu. Ważne, by uczestniczyć w wizycie, ponieważ chory może nie zdawać sobie sprawy ze skali problemu lub świadomie zatajać niektóre objawy lub wydarzenia z życia.

Warto opowiedzieć lekarzowi o:

problemach z pamięcią,



problemach z wyobraźnią,



problemach z określeniem czasu i miejscach,



problemach z wykonywaniem podstawowych czynności,



stanach depresyjnych,



nieadekwatnym do sytuacji zachowaniu,

unikaniu kontaktów towarzyskich,

zaburzeniach snu,

problemach z wysławianiu się,

problemach z odżywieniem,

nietrzymaniu moczu lub stolca,

wszelkich zmianach w zachowaniu.

Choroba Alzheimera – kilka wskazówek dla najbliższych

Wsparcie ze strony najbliższego otoczenia jest niezwykle istotne w przypadku choroby Alzheimera. Pacjenci bardzo często czują się zagubieni, odizolowani i przerażeni tym, co się z nimi dzieje. Dlatego tak ważne jest odpowiednie postępowanie. Oto kilka wskazówek:

Przede wszystkim postaraj się zachować spokój w kontakcie z osobą chorą. Nie reaguj złością na niepokojące zachowania, nie okazuj dezaprobaty, nie wytykaj pomyłek i zapominania.



Postaraj się wprowadzić stały harmonogram snu, posiłków, codziennej aktywności. Chorzy lepiej się czują, gdy wszystko ma swój porządek. Chaos może powodować pogłębienie objawów.



Pomóż choremu aktywnie spędzać czas. Zachęcaj do spacerów i spotkań z rodziną, rozwiązywania krzyżówek, grania w gry planszowe.



Dopóki jest to możliwe, spraw, by chory jak najdłużej pozostał samodzielny.



Zapewnij choremu bezpieczeństwo – może mieć problem z odpowiednim dawkowaniem leków, zapomnieć drogi do domu lub zakręcić gaz w mieszkaniu. Jeśli widzisz, że chory może stwarzać zagrożenie dla siebie i innych, postaraj się ograniczyć ryzyko do minimum.

Czytaj też:

Wczesne objawy choroby Alzheimera u osób z zespołem Downa