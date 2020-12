Oto, co specjaliści chcą, żebyś wiedział o suchym kaszlu

W raporcie WHO i Chin wykazano, że suchy kaszel dotyczył ok 68% osób z ponad 55 000 badanych przypadków choroby. Dlatego rzesza amerykańskich specjalistów wypowiedziała się na temat suchego kaszlu – czym jest, jak go rozpoznać i jak sobie z nim radzić.

Suchy kaszel – to musisz wiedzieć

Według Davida Cutlera, lekarza medycyny rodzinnej z Providence Saint John's Health nie ma konkretnych medycznych kryteriów klasyfikujących suchy i mokry kaszel. Lekarz twierdzi, że często może się on mylić z mokrym. Suchy kaszel można rozpoznać po tym, że nie towarzyszy mu żadna flegma ani śluz w gardle. „Jeśli regularnie produkujesz flegmę podczas kaszlu, prawdopodobnie masz do czynienia z mokrym kaszlem” – wyjaśnia alergolog Purvi Parikh z Allergy & Asthma Network.

Przyczyny suchego kaszlu

Jeśli chodzi o przyczyny suchego kaszlu, prof. Aline Holmes z Rutgers University School of Nursing wyjaśnia, że są to alergie i przebywanie w pomieszczeniach z suchym powietrzem przez cały dzień. Dodatkowo każde podrażnienie gardła może również wywołać suchy kaszel. Refluks żołądkowo-przełykowy, astma i palenie są również częstymi wyzwalaczami suchego kaszlu.

„Suchy kaszel, na który często cierpią ludzie z koronawirusem, to bardzo głęboki, niski kaszel z dna płuc” – wyjaśnia lekarka.

Kiedy suchy kaszel oznacza COVID-19?

Eksperci są zgodni: Jeśli masz problemy z oddychaniem, uporczywy ból lub ucisk w klatce piersiowej, ciężko ci zasnąć lub masz sine usta, jak najszybciej zasięgnij porady lekarza. Warto obserwować też inne objawy. Według Centers for Disease Control and Prevention musisz zwracać uwagę na symptomy takie, jak: gorączka i dreszcze, zadyszka, trudności w oddychaniu, zmęczenie, bóle mięśni lub ciała, ból głowy, utrata smaku lub zapachu, ból gardła, katar, nudności, wymioty lub biegunka.

