Napady migrenowe mogą być mniej intensywne i pojawiać się rzadziej dzięki farmakologicznej profilaktyce migreny

Anna Wyrwas prowadzi na Instagramie profil Młody Farmaceuta, na którym publikuje posty dotyczące m. in. stosowania suplementów, przyjmowania konkretnych leków. Sama jest migreniczką i ostatnio wspomniała, że rozpoczęła farmakologiczną profilaktykę migreny. Pojawiło się więc wiele pytań, o co z tą profilaktyką chodzi i jak ona działa.

Na czym polega farmakologiczna profilaktyka migreny?

Farmakologiczna profilaktyka migreny ma na celu poprawę jakości życia osoby się z nią zmagającej: zmniejszenie częstotliwości występowania napadów, a także skrócenie czasu ich trwania. Niektórzy migrenicy nie decydują się na takie rozwiązanie, ponieważ nie chcą na stałe przyjmować leku przeciwdepresyjnego, przeciwpadaczkowego lub beta-blokera, bojąc się działań niepożądanych. Lekarz jednak dobiera preparat, dostosowując go do konkretnej osoby: m. in. do stanu zdrowia chorego, jego oczekiwań, przyjmowanych przez niego innych medykamentów. Specyfik jest później przez pacjenta brany codziennie przez kilka miesięcy, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jakie leki stosuje się w farmakologicznej profilaktyce migreny?

Anna Wyrwas wymienia najczęściej stosowane w profilaktyce migreny leki. Są to:

Leki klasy A (leki I rzutu, o największej skuteczności): propranolol/metoprolol (beta-bloker), topiramat/kwas walproinowy (lek przeciwpadaczkowy), flunaryzyna (bloker kanału Ca)

Leki klasy B (o prawdopodobnej skuteczności): amitryptylina (TLPD), atenolol, bisoprolol, naproksen, toksyna botulinowa w formie zastrzyków

A także inne leki zalecane w profilaktyce migreny: kwas acetylosalicylowy, gabapentyna, magnez, witamina B6, koenzym Q10, lizynopril, kandesartan, iprazochrom

Jak dodaje ekspertka:

Stosunkowo nowymi preparatami niedawno wprowadzonymi do lecznictwa w Polsce są leki z przeciwciałami monoklonalnymi przeciw CGRP (np. erenumab, fremanezumab). Pacjent otrzymuje zastrzyk co cztery tygodnie.

