Rozciąganie czy chodzenie – co skuteczniej obniża ciśnienie?

Chodzenie od dawna jest zaleceniem lekarzy próbujących pomóc swoim pacjentom obniżyć ciśnienie krwi. Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i jednym z głównych czynników ryzyka, którym można zapobiegać, wpływających na ogólną śmiertelność.

Nowe badanie, opublikowane 18 grudnia 2020 w Journal of Physical Activity and Health, pokazuje, że rozciąganie powinno być częścią wszechstronnego planu leczenia dla osób zmagających się z nadciśnieniem.

Rozciąganie kontra chodzenie a nadciśnienie

Podczas gdy poprzednie badania wykazały, że rozciąganie może obniżyć ciśnienie krwi, badanie to jest pierwszym, które porównuje chodzenie z rozciąganiem na tej samej grupie uczestników badania. To ciekawe, ponieważ w trakcie rozciągania, dochodzi do zwiększenia elastyczności nie tylko mięśni, ale także naczyń krwionośnych – a o tym niewiele osób ma pojęcie.

Naukowcy losowo przydzielili 40 starszych mężczyzn i kobiet (średni wiek 61 lat) do dwóch grup w ośmiotygodniowym okresie badania: jedna wykonywała rutynowe rozciąganie całego ciała przez 30 minut dziennie, pięć dni w tygodniu, a druga grupa spacerowała energicznie przez ten sam czas i częstotliwość. Wszyscy uczestnicy mieli podwyższone ciśnienie krwi lub nadciśnienie stopnia 1 na początku badania. Rozciąganie spowodowało większe obniżenie ciśnienia krwi we wszystkich rodzajach pomiarów. Jednak spacerowicze stracili więcej tkanki tłuszczowej z talii podczas ośmiotygodniowego badania.

Według naukowców osoby, które chodzą, aby obniżyć wysokie ciśnienie krwi, powinny nadal to robić, ale także dodawać sesje rozciągające.

