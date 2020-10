Dodaj te produkty do herbaty, aby obniżyć ciśnienie krwi

Według nowego badania osoby, które stosują dietę bogatą w pokarmy bogate we flawanole – takie jak jagody, herbata i jabłka, mają zwykle niższe ciśnienie krwi. Naukowcy z Wielkiej Brytanii zbadali dietę ponad 25 000 osób w Wielkiej Brytanii i porównali to, co jedli, z ciśnieniem krwi, które jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia.

Badania nad ciśnieniem krwi

Podczas gdy inne badania wykazały związek między flawanolami a korzyściami zdrowotnymi, to badanie to było pierwszym, które obiektywnie mierzyło spożycie związków za pomocą biomarkerów znalezionych w moczu. Większość innych badań opiera się na prowadzeniu dzienników żywieniowych przez uczestników, ale często są one wadliwe z powodu tendencji do zaniżania ilości spożywanych białek i cukru, jak stwierdzono w czasopiśmie Scientific Reports.

Naukowcy wykazali, że ilość flawanoli w niektórych produktach spożywczych może się znacznie różnić. Na przykład ilość znajdująca się w herbacie, jednym z głównych źródeł diety Wielkiej Brytanii, waha się od 10 miligramów na 100 gramów herbaty do 330 miligramów na 100 gramów herbaty. Korzystając z tego podejścia, autorzy byli w stanie wykazać, że skurczowe ciśnienie krwi było niższe u uczestników spożywających największe ilości flawanoidów w porównaniu z osobami spożywającymi najniższe. Różnica w ciśnieniu krwi między osobami z najniższym spożyciem flawanolu, a najwyższym, wyniosła od 2 do 4 mmHg.

„Herbata, jabłka, jagody, orzechy i wiele innych produktów pochodzenia roślinnego zawiera flawanole. Są to bioaktywne składniki żywności, o których wiadomo, że są związane z mniejszymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, jak pokazano w tym dużym i bardzo dobrze przeprowadzonym badaniu” – powiedziała Ada Garcia, starszy wykładowca żywienia zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Glasgow.

