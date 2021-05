Zapalenie przydatków. Kiedy obfite miesiączki są stanem chorobowym

Zapalenie przydatków to stan zapalny jajników i jajowodów, który objawia się dolegliwościami bólowymi. Wymaga konsultacji z ginekologiem i podania antybiotyków. Na jakie objawy warto zwrócić uwagę?

Co to jest zapalenie przydatków?

Przydatki to nazwa, która obejmuje jajniki, jajowody i więzadła macicy. Są one położone obok siebie, dlatego gdy jeden narząd zaczyna chorować, choroba szybko się rozprzestrzenia. Najczęściej stan zapalny rozpoczyna się od jajowodu, skąd biegnie do jajnika, a czasem do macicy.

Z tego względu każde dolegliwości bólowe trzeba konsultować z ginekologiem, który wdroży konieczne leczenie, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby.

Przyczyny zapalenia jajowodu

Do powstania stanu zapalnego dochodzi na skutek kolonizacją różnego rodzaju bakteriami, paciorkowcami, gronkowcami. Najczęściej dzieje się to w czasie rozwarcia szyjki macicy. Bakterie z pochwy przedostają się do kanału szyjki macicy, a następnie do błony śluzowej macicy. Jeśli dostaną się do jajowodu, powodują stan zapalny przydatków.

Do rozwoju choroby może dojść także na skutek zakażenia przez krew. Bakterie wędrują w krwioobiegu i osiadają w jajnikach, powodując stan zapalny przydatków.

Stanami, które sprzyjają powstawaniu zapaleń, są również:

miesiączka

poronienie

poród

połóg



Objawy stanu zapalnego

Zapalenie przydatków nie daje jednoznacznych objawów. Kobiety najczęściej zaczynają uskarżać się na bóle w dole brzucha. Dolegliwościom tym może towarzyszyć czynność skurczowa macicy oraz gorączka. Czasem ból jest bardzo silny, a innym razem równomierny.

Zwykle stan zapalny rozwija się po miesiączce albo po poronieniu. Z pochwy wydobywa się obfite krwawienie lub wydzielina, która nieprzyjemnie pachnie. W takiej sytuacji konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem, ponieważ nieleczone zapalenie przydatków może nieść poważne konsekwencje zdrowotne.

Stanom zapalnym mogą towarzyszyć również dolegliwości ze strony układu pokarmowego takie jak wymioty, biegunka czy zaparcia.

Leczenie zapalenia

W razie podejrzenia zapalenia przydatków ginekolog wykonuje szereg badań, które pomagają dobrać odpowiednie leczenie. W pierwszej kolejności bada pacjentkę na fotelu ginekologicznym, oceniając wygląd błony śluzowej pochwy. Następnie pobiera posiew do wykonania wymazów, które pokażą, czy za infekcję odpowiadają paciorkowce, gronkowce czy inne bakterie.

Ginekolog może również zlecić badanie krwi oraz badanie USG narządów rodnych. Te kompleksowe badania pomogą zdiagnozować zapalenie przydatków.

Leczenie polega na podaniu odpowiednich antybiotyków, które zniszczą chorobotwórcze bakterie i wyleczą stan zapalny. Dodatkowo przepisuje się leki przeciwbólowe (paracetamol lub ibuprofen), czasem również sterydy. Lekarze zalecają spoczynkowy tryb życia, lekkostrawną dietę i jak najwięcej wypoczynku.

Najczęściej leczenie trwa do 14 dni. Choroba ma charakter nawracający, co oznacza, że pod wpływem różnych czynników może ponownie pojawić się w organizmie. Kobiety powinny uważnie obserwować sygnały, jakie wysyła im ciało, dzięki czemu łatwiej rozpoznają kolejny nawrót choroby.

Konsekwencje zapalenia przydatków

Nie wolno tej choroby bagatelizować, bo może doprowadzić do bardzo przykrych konsekwencji. Gdy jajowody zaczynają chorować, ich ścianki deformują się, przez co mogą nieprawidłowo spełniać swoją funkcję, jaką jest transport zapłodnionej komórki jajowej do macicy. To powoduje wzrost ryzyka wystąpienia ciąży pozamacicznej.

Nieleczone zapalenie przydatków może także doprowadzić do niedrożności jajowodów, a te w konsekwencji do bezpłodności. Na skutek przewlekłych stanów zapalnych mogą pojawić się zrosty, które spowodują zaburzenia miesiączkowania czy ból w czasie współżycia.

Z tego względu ważne jest zapobieganie nawrotom choroby: dbanie o odpowiednią dietę (w której jest dużo probiotyków, błonnika, a mało cukru i węglowodanów), korzystanie z preparatów przeznaczonych do higieny okolic intymnych, noszenie przewiewnej bielizny i utrzymywanie higieny w czasie kontaktów seksualnych.

