Angina ropna. Objawy, przyczyny i leczenie

Angina jest chorobą gardła i migdałków podniebiennych, która może mieć różne podłoże. W większości przypadków mamy do czynienia z łagodnym lub umiarkowanym stanem zapalnym o podłożu wirusowym. Jedynie w około 5-10% przypadków za zakażenie odpowiadają bakterie.

Na czym polega angina ropna?

Angina, czyli zapalenie gardła i migdałków podniebiennych to choroba o różnej etiologii. Mogą ją wywoływać wirusy oraz bakterie, a na rodzaj zakażenia wskazują występujące u pacjentów objawy. Angina najczęściej atakuje dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, jednak schorzenie to bywa diagnozowane także u dorosłych. W przypadku anginy ropnej mamy do czynienia z infekcją o ostrym przebiegu, którą wywołują beta-hemolizujące paciorkowce z grupy A. Bakterie te bytują w naszej jamie nosowo-gardłowej i są jednym z drobnoustrojów, które tworzą naturalną florę bakteryjną. W niewielkiej liczbie nie szkodzą zdrowiu, jednak w wyniku np. obniżenia odporności, mogą nadmiernie się namnażać, wywołując ostry stan zapalny.

Angina ropna: przyczyny

Angina ropna może być infekcją bezpośrednio wywołaną przez bakterie oraz powikłaniem zakażeń o podłożu wirusowym, które odpowiadają za większość infekcji gardła i migdałków. Choroba ta zarówno w przypadku podłoża bakteryjnego, jak i wirusowego przenosi się drogą kropelkową, czyli podczas kaszlu i kichania.

Źródłem zakażenia może być także kontakt ze śliną osoby zakażonej i bezobjawowego nosiciela paciorkowców z grupy A. Często czynnikiem sprzyjającym rozwojowi anginy jest nagła zmiana temperatury gardła np. napicie się bardzo zimnego napoju. Wówczas dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych w wyniku szoku termicznego, co może doprowadzić do pojawienia się warunków sprzyjających nadmiernemu namnażaniu się bytujących w jamie nosowo-gardłowej patogenów. Nieleczona angina ropna może powodować powikłania w postaci ucha środkowego, oskrzeli, płuc, zatok oraz układu moczowo-płciowego.

Objawy anginy ropnej

Angina ropna jest chorobą, którą można dość łatwo zdiagnozować. Jej objawy pojawiają się nagle i są nasilone. Najczęściej pierwszym symptomem anginy ropnej są gorączka, ból gardła i powiększenie węzłów chłonnych, którym towarzyszy ogólne złe samopoczucie. U dzieci angina często powoduje także objawy ze strony układu pokarmowego m.in. ból brzucha, nudności i biegunkę. Wraz z rozwojem choroby pojawiają się problemy z przełykaniem, biały nalot na migdałkach, tylnej ścianie gardła i języku.

Angina paciorkowcowa zwykle nie przebiega z katarem i kaszlem, jednak objawy te mogą poprzedzać zakażenie, które jest skutkiem nieleczonego lub nieprawidłowo leczonego przeziębienia. W przeciwieństwie do podatnej na leczenie domowymi sposobami oraz przebiegającej bez wysokiej gorączki anginy wirusowej choroba o podłożu bakteryjnym wymaga leczenia antybiotykami.

Angina ropna u dzieci i niemowląt bywa szczególnie niebezpieczna, bo może doprowadzić do obrzęku krtani i problemów z oddychaniem. Nieleczona infekcja bakteryjna może także wiązać się z powikłaniami w postaci ostrego zapalenia ucha środkowego, a także zapalenia oskrzeli i płuc. Jeżeli podejrzewamy anginę ropną, nie należy czekać z wizytą u lekarza. Jest ona niezbędna nie tylko w przypadku niemowląt i dzieci, ale również osób dorosłych.

Jak leczyć anginę ropną?

Zdiagnozowane na podstawie badania fizykalnego oraz wywiadu ropne zakażenie gardła i migdałków podniebiennych wymaga zastosowania odpowiedniego leczenia. W przypadku objawów, które nie wskazują jednoznacznie na zakażenie bakteryjne, lekarze coraz częściej zlecają wykonanie testu na obecność paciorkowca. Na podstawie posiewu pobranej z gardła próbki można uniknąć podawania antybiotyku, który w przypadku zakażeń wirusowych jest nie tylko nieskuteczny, ale także stanowi niepotrzebne obciążenie dla organizmu.

Nieuzasadniona antybiotykoterapia powoduje znaczne szkody w organizmie, które związane są z wyniszczeniem naturalnej, pożytecznej flory bakteryjnej. Skutkuje to zwiększoną podatnością na infekcje wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. Jeżeli objawy wskazują na anginę ropną lub została ona potwierdzona dzięki pobranemu wymazowi, trzeba przyjąć antybiotyk. Najczęściej stosowanym antybiotykiem w przypadku anginy ropnej jest penicylina. Już po przyjęciu 2-3 dawek leku objawy mogą zacząć ustępować, jednak nie należy przerywać kuracji i trzeba nadal kontynuować leczenie w celu uniknięcia szybkiego nawrotu choroby.

