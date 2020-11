Masz powiększone węzły chłonne na szyi? Sprawdź, co to oznacza

Powiększenie węzłów chłonnych zawsze jest wskazaniem do wizyty u lekarza. Stanu tego nie należy bagatelizować. Bolesne powiększenie węzłów chłonnych może utrzymywać się nawet przez 2-3 tygodnie po przebyciu np. zapalenia gardła, świnki, anginy lub innych schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych. Często powiększenie węzłów chłonnych na szyi pojawia się u dzieci, które przeszły infekcje sezonowe oraz choroby wieku dziecięcego i może utrzymywać się przez dłuższy czas.

Czym są węzły chłonne?

Węzły chłonne lub węzły limfatyczne to część układu limfatycznego. Są one bardzo ważnym elementem układu odpornościowego, bo jedną z ich funkcji jest produkcja przeciwciał, które biorą udział w zwalczaniu infekcji. Węzły chłonne są skupiskiem tkanki, która filtruje limfę, wyłapując znajdujące się w niej zanieczyszczenia. Zlokalizowane są one w różnych częściach ciała człowieka. Węzły chłonne znajdują się m.in. na szyi, pod pachami, pod obojczykami, pod kolanami i w pachwinach. Utrzymujące się powiększenie węzłów chłonnych jest wskazaniem do wizyty u lekarza i wykonania badań, które pozwolą wykryć przyczynę pojawiającej się patologii w obrębie układu limfatycznego.

Powiększenie węzłów chłonnych na szyi – przyczyny

Szyjne węzły chłonne ulegają powiększeniu z powodu różnych schorzeń. Najczęściej są jednym z objawów infekcji wirusowych oraz infekcji bakteryjnych. Węzły chłonne powiększają się w przebiegu typowych infekcji sezonowych oraz innych schorzeń. Warto wiedzieć, że powiększenie węzłów chłonnych na szyi nie musi mieć związku jedynie ze schorzeniami toczącymi się w ich okolicy np. w jamie ustnej. Może pojawić się także w wyniku infekcji ogólnoustrojowych oraz schorzeń skóry. Poniżej opisujemy 5 najczęstszych przyczyn powiększenia węzłów chłonnych na szyi.

1. Przeziębienie

W przypadku dzieci i niektórych dorosłych nawet zwykłe przeziębienie może spowodować nieznaczne powiększenie się węzłów chłonnych na szyi. W tym przypadku są one zwykle bolesne, ruchome i nie powodują widocznego zwiększenia się obwodu szyi. Nie oznaczają się też pod skórą, ale są wyczuwalne podczas dotyku.

2. Grypa

Grypa także powoduje przejściowe powiększenie węzłów chłonnych na szyi, któremu towarzyszy ich ból. Niemal każda infekcja górnych i dolnych dróg oddechowych może doprowadzić do powiększenia szyjnych węzłów chłonnych, które utrzymuje się nawet do 2-3 tygodni po ustąpieniu choroby.

3. Stany zapalne zatok

Za powiększenie się węzłów chłonnych na szyi, mogą też odpowiadać chore zatoki. W przypadku przewlekłego zapalenia zatok powiększone węzły chłonne mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. I w tym przypadku nie osiągają bardzo dużych rozmiarów, są bolesne i symetrycznie powiększone.

4. Choroby zębów i dziąseł

Ropień okołozębowy, paradontoza, próchnica zębów i zapalenie dziąseł mogą być przyczyną powiększenia się węzłów chłonnych na szyi. W przypadku poważnych stanów zapalnych w jamie ustnej węzły stają się duże, bolesne i często pojawia się także opuchlizna szyi.

5. Choroby tarczycy

Powiększenie węzłów chłonnych, które utrzymuje się przez dłuższy czas i nie towarzyszą mu objawy infekcji, może świadczyć o chorobach endokrynologicznych. Pojawia się jako objaw towarzyszący m.in. nadczynności tarczycy.

Do innych przyczyn powiększenia węzłów chłonnych na szyi, zaliczamy m.in.:

różnego rodzaju nowotwory złośliwe,

choroby autoimmunologiczne,

zapalenie ucha środkowego i inne schorzenia uszu,

stany zapalne tkanki łącznej.

Podsumowując, najczęściej powiększenie węzłów chłonnych na szyi spowodowane jest niegroźnymi infekcjami. Jeżeli węzły nie powracają do normalnego rozmiaru po 2-3 tygodniach od zakończenia się choroby, to ich powiększenie może być spowodowane m.in. przewlekłymi stanami zapalnymi, chorobami ogólnoustrojowymi oraz poważnymi schorzeniami o podłożu nowotworowym.

