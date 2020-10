Czy zapalenie migdałków i angina to to samo? Jak najbardziej tak – nazwy te stosowane są zamiennie w przypadku infekcji o podłożu wirusowym i bakteryjnym, które atakują migdałki. Objawiają się one bólem gardła, problemami z przełykaniem oraz widocznie powiększonymi migdałkami, na których może pojawić się biały osad. W zależności od podłoża choroby, stosowane są różne leki, które pozwalają złagodzić uciążliwe objawy oraz pozbyć się stanu zapalnego.

Czym są migdałki?

Migdałki są częścią naszego układu immunologicznego. To one stanowią pierwszą obronę przed dostającymi się do organizmu przez usta lub nos drobnoustrojami. Zbudowane są z tkanki limfatycznej, która wytwarza niezbędne dla odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej antygeny. Ze względu na częste infekcje np. u dzieci w wieku przedszkolnym, migdałki mogą ulegać powiększeniu, jednak nie ma to związku z ich chorobą. Powiększone migdałki powinny się obkurczyć po jakimś czasie; nie zawsze tak się dzieje, co powoduje m.in. chrapanie, ciągły katar i trudności z oddychaniem. Wyróżniamy kilka rodzajów migdałków, które znajdują się w różnych miejscach. Najczęściej chorują:

migdałki podniebienne (są doskonale widoczne po obu stronach gardła tuż za łukami podniebiennymi),

migdałek gardłowy, czyli tzw. trzeci migdał.

To one najczęściej ulegają powiększeniu, powodując różne dolegliwości, które mogą być wskazaniem do ich usunięcia.

Migdałki są swoistego rodzaju filtrem, dlatego bardzo szybko reagują powiększeniem na kontakt z wirusami lub bakteriami.

Co to jest angina?

Angina to inaczej zapalenie migdałków podniebiennych. Możemy się jej nabawić np. w wyniku nagłego wychłodzenia gardła, co zdarza się szczególnie latem oraz jesienią i zimą, gdy z powodu zatkanego nosa oddychamy przez usta. Jama nosowa filtruje powietrze z zanieczyszczeń i je ogrzewa, co zmniejsza ryzyko zachorowania na różne infekcje gardła. W zależności od podłoża stanu zapalnego wyróżniamy dwa rodzaje anginy. Anginę wirusową powodują m.in. wirusy przeziębienia, które bez problemu wnikają do organizmu ze względu na przesuszoną lub narażoną na szok termiczny błonę śluzową. Angina bakteryjna jest chorobą, którą najczęściej wywołują paciorkowce. Nasilenie objawów w tym przypadku jest zdecydowanie większe i często zachodzi konieczność leczenia za pomocą antybiotyków.

Angina wirusowa – objawy

Angina wirusowa objawia się przede wszystkim bólem gardła, problemem z przełykaniem, zaczerwienieniem i powieszeniem migdałków, a także kaszlem. Ból może dotyczyć jedynie gardła lub promieniować np. do uszu i szczęki. W przypadku anginy wirusowej nie mamy zwykle do czynienia z wysoką gorączką, a leczenie opiera się przede wszystkim na leczeniu objawowym i aktywującym układ odpornościowy do efektywnej pracy.

Angina bateryjna – objawy

Angina bakteryjna jest poważniejszym schorzeniem, które powoduje wysoką gorączkę oraz może doprowadzić do znacznych problemów z przełykaniem. W tym przypadku migdałki ulegają nie tylko powiększeniu, ale także pojawia się na nich biały, ropny nalot. Jednym z charakterystycznych objawów anginy bakteryjnej jest bardzo nieprzyjemny zapach z ust. W przebiegu anginy bakteryjnej pojawiają się także kaszel, dotkliwy ból gardła i ogólne złe samopoczucie. W większości przypadków konieczne jest zastosowanie antybiotyków, które przynoszą ulgę już po pierwszym dniu leczenia. Ważne: antybiotyki (nie tylko w przypadku anginy) trzeba przyjąć w ustalonej przez lekarza dawce, bo przerwanie leczenia po ustąpieniu dolegliwości może spowodować szybki nawrót choroby.

Podsumowując, angina i zapalenie migdałków to jedna i ta sama choroba. W przypadku wirusowego zapalenia migdałków objawy są mniej nasilone, a pojawiająca się podwyższona temperatura łatwa do zbicia. W przypadku anginy bakteryjnej objawy są zdecydowanie bardziej uciążliwe; gorączka może być bardzo wysoka i zwykle jest oporna na działanie leków przeciwgorączkowych, jednak szybko spada po podaniu antybiotyków.