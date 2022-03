Te 12 faktów musisz znać, żeby uchronić się przed chorobami serca, a nawet uratować życie

Każdy z nas może wiele zrobić sam, żeby zapobiec chorobom serca, a w niektórych przypadkach nawet „cofnąć czas" – wskazują specjaliści z National Heart, Lung and Blood Institute w USA. Prawidłowe funkcjonowanie serca pozwala na odżywienie i dotlenienie wszystkich komórek ciała. Gdy serce choruje, stopniowo tracimy siły i życiową energię.

Jakie choroby serca występują najczęściej?

Do najczęściej występujących chorób serca u osób dorosłych należą:

niewydolność serca,

choroba wieńcowa i zawał serca,

wady zastawkowe serca,

zapalenie mięśnia sercowego,

migotanie przedsionków,

arytmie komorowe serca.

Czy często występują nowotwory serca?

Nowotwory serca występują niezwykle rzadko. Stanowią one zaledwie 0.0017% wszystkich nowotworów, częściej nowotwory serca występują u dzieci niż u osób dorosłych.

Jaki jest związek między zdrowiem serca a zdrowiem mózgu?

Najnowsze badania wskazują, że zdrowy układ krążenia, to mózg w lepszym stanie. Stwierdzono, że u osób, u których ok. 40. roku życia wystąpiło nadciśnienie tętnicze, ryzyko pojawienia się zaburzeń zdolności poznawczych na starość jest pięciokrotnie wyższe. Zaburzenia zdolności poznawczych częściej występowały też u chorych z migotaniem przedsionków i chorobą wieńcową.

Poznaj 12 faktów, które pozwolą ci uchronić się przed chorobami serca, a może nawet uratują ci życie:

1.Palenie papierosów



Zrób co w twojej mocy, żeby rzucić palenie – wskazują kardiolodzy. Zerwanie z nałogiem jest jednym z najprostszych sposobów, by uchronić się nie tylko przed chorobami serca, ale także chorobami nowotworowymi. Po spaleniu papierosy wytwarzają ponad 7 000 substancji chemicznych, przynajmniej 70 z nich powoduje raka, a wiele z nich jest toksycznych.



2.Siedzenie w jednej pozycji



Najnowsze badania wskazują, że siedzenie w jednej pozycji przed długi czas przy biurku zwiększa ryzyko wystąpienie chorób serca. Podnosi zarówno ciśnienie krwi, jak i poziom cukru we krwi. Łatwo można temu zaradzić. Wstawanie co 30 minut i poruszanie się przez zaledwie trzy minuty może przynieść dobre efekty.



3.Stany zapalne w organizmie

Stany zapalne w organizmie to marker ryzyka chorób serca – wskazują kardiolodzy. Wywołują je zarówno choroby autoimmunologiczne – takie jak toczeń jak i reumatoidalne zapalenie stawów czy łuszczycowe zapalenie stawów. Stany zapalny mogą „osłabiać ” serce. Nie wolno więc ich lekceważyć.



4.Stres

Badania wskazują, że stres psychiczny jest silnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób serca. Powód: reakcja towarzysząca stresowi uwalnia hormony, które powodują zmiany w organizmie, na przykład wzrost ciśnienia krwi i tkanki tłuszczowej. Stres powoduje również stany zapalne w tętnicach – ostrzegają eksperci.

5.Zdrowe odżywianie

Zdrowa dieta serca może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca. Ogranicz w swojej diecie:



spożywanie przetworzonej żywności,zmniejsz ilość spożywanej soli,ogranicz spożycie prostych węglowodanów takich jak: biały ryż, chleb, makaron,jedz więcej owoców i warzyw,ogranicz jedzenie tłuszczów nasyconych (tłuste mięsa i wysokotłuszczowe produkty mleczne).



6.Ćwiczenia fizyczne



Zarówno ćwiczenia cardio, jak i trening siłowy wpływają korzystnie na pracę serca.Pomagają utrzymać ciśnienie krwi pod kontrolą, zmniejszają wydzielanie hormonów stresu i powodują dotlenienie wszystkich komórek w organizmie. Badania wskazują, że regularne ćwiczenia zmniejszają ryzyko nagłego zawału serca.



7.Spożywanie cukru



Ogranicz ilość cukru w diecie! Badania wskazują, że wciąż jemy zbyt dużo cukru dodawanego w procesie przetwarzania żywności przez firmy spożywcze, a nie naturalny cukier znajdujący się w owocach. Istnieje bezpośredni i znaczący związek między spożyciem cukru a ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo – naczyniowych – twierdzą kardiolodzy.



8.Choroby serca w rodzinie

Zapytaj, czy w twojej rodzinie nie występowały choroby serca. Ich wystąpienie u dziadków czy rodziców zwiększa ryzyko zachorowania również u ciebie.



9.Otyłość brzuszna



Tak zwany tłuszcz trzewny jest zagrożeniem dla zdrowia serca. Według kardiologów z American Heart Association, jeśli zastosujesz się do wytycznych dotyczących aktywności fizycznej mówiących o minimum 150 minutach ruchu tygodniowo, możesz skutecznie zmniejszyć ilość tłuszczu brzusznego, a tym samym ustrzec się przed chorobami serca.



10.Cukrzyca

Cukrzyca typu 2, jeśli nie jest kontrolowana, może zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób serca, uszkodzić tętnice i zwiększyć ryzyko udaru mózgu – przestrzegają kardiolodzy.



11.Wysokie ciśnienie

Regularnie kontroluj ciśnienie krwi! Wysokie ciśnienie uważane jest za "cichego zabójcę", ponieważ początkowo nie daje żadnych poważnych objawów. Jeśli nie zostanie w porę wykryte, może siać spustoszenie w naczyniach krwionośnych i sercu, a także prowadzić do chorób mózgu, oczu i nerek.



12.Wysoki poziom cholesterolu

Wysoki poziom cholesterolu LDL może prowadzić do gromadzenia się tłuszczu w tętnicach, zbyt niski poziom cholesterolu HDL – jest również niezdrowy. Kontroluj też poziom trójglicerydów: jeśli są za wysokie, może grozić ci ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

