Jak zwiększyć ilość tlenu we krwi bez specjalistycznych urządzeń?

Nasycenie krwi tlenem to bardzo ważny parametr, który pokazuje nam poziom dotlenienia organizmu. Istnieje kilka metod, które mogą poprawić saturację i zwiększyć ilość tlenu we krwi – warto dowiedzieć się o nich czegoś więcej.

Kiedy jest niski poziom tlenu we krwi?

Poziom tlenu we krwi wskazuje na to, jak krew przenosi tlen do komórek w płucach i komórkach mózgu. Poziom tlenu waha się od 75 GH do 150.50. Przy 60 mmHg zawartość tlenu w organizmie jest niska i zaleca się poprawę saturacji, by nie doszło do hipoksemii, która może doprowadzić do niedotlenienia organizmu i tkanek.

Objawy niedotlenienia organizmu

Niedotlenienie organizmu daje różne objawy. Należą do nich:

przewlekłe zmęczenie

zawroty głowy



rozkojarzenie

problemy z koncentracją

utrata pamięci

trudności w pracy

duszności

senność

zmniejszenie wydajności i bólu

Jeśli pojawiają się takie objawy, należy poszukać przyczyny hipoksji. Lekarz powinien zlecić wykonanie podstawowych badań, a także spirometrii, która sprawdzi pojemność płuc. Aby poprawić samopoczucie chorego, pomocna może okazać się tlenoterapia lub wyjazd w rejony, gdzie jest bardzo czyste powietrze.

Nasycenie krwi tlenem

Aby sprawdzić, jakie mamy nasycenie krwi tętniczej tlenem, należy zbadać saturację. Robi się to za pomocą pulsoksymetru, który pokazuje, jak duża ilość tlenu znajduje się w naszym organizmie. Nowoczesne urządzenia elektroniczne mają wbudowane pulsoksymetry (np. telefony), dzięki czemu takiego pomiaru możemy dokonać w dowolnej chwili.

Jak zwiększyć ilość tlenu we krwi?

Niezależnie od tego, czy masz ciężki problem płucny, taki jak śródmiąższowa choroba płuc lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), czy duszność z epizodami astmy, czy też COVID-19, możesz złagodzić doświadczaną duszność za pomocą kilku technik. Techniki te mogą pomóc również tym dorosłym i dzieciom, którzy nie mają problemów z płucami, a którzy dostają zadyszki podczas szybkiego chodzenia, a nawet po bieganiu.

Ponadto techniki te, jeżeli są prawidłowo wykonywane, mogą zwiększyć poziom tlenu we krwi i zmniejszyć zatrzymywanie dwutlenku węgla u osób z tym problemem – chociaż łatwiej jest uczyć się radzenia sobie z tym problemem na zajęciach rehabilitacji oddechowej lub przy pomocy „pulsoksymetru”.

Pulsoksymetr to sonda, zwykle umieszczana na czubku palca, która mierzy poziom tlenu we krwi, nazywany nasyceniem tlenem. Nasycenie tlenem jest mierzone w procentach – 95% lub więcej to w przybliżeniu średnia dla zdrowej osoby w trakcie odpoczynku. Poniżej przedstawiamy techniki oddychania, które nie są zbyt trudne do nauczenia się samodzielnie i nic nie kosztują, a mogą pomóc. Ważne są też inne czynniki codziennego stylu życia, o których wspomnimy później.

Jak poprawić saturację krwi?

Aby poprawić saturację krwi można:

oddychać ustami

oddychać przeponą

uprawiać aktywność fizyczną

zmienić dietę

oczyszczać powietrze w domu



Oddychanie wargami w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Zacznijmy od POChP. Jeśli masz POChP, bardzo ważne jest, aby powietrze wdychać powoli przez nos i powoli wydychać je przez lekko zaciśnięte usta. Wydech powinien trwać zawsze dłużej niż wdech. Utrzymanie prawidłowo zaciśniętych warg przy wolniejszym oddychaniu może spowodować różnicę między normalnym poziomem tlenu we krwi, a nieprawidłowo niskim poziomem tlenu we krwi. Kolejną zaletą jest to, że odpowiednie zaciśnięcie warg pomoże również obniżyć poziom dwutlenku węgla. To sprawia, że oddychanie jest jeszcze wydajniejsze i pomaga zmniejszyć objawy duszności.

Oddychanie wargami w przypadku śródmiąższowej choroby płuc

Jeśli cierpisz na chorobę płuc, taką jak śródmiąższowe zapalenie płuc, może się okazać, że poziom tlenu spada nawet przy bardzo niewielkiej aktywności, co może powodować zadyszkę. Bardzo ważne jest, aby zachować odpowiednie dla nas tempo, a jeśli trzeba – zwolnić i praktykować dobre techniki oddychania. Możesz używać pulsoksymetru do odczytywania informacji zwrotnych, które pomogą ci określić, jak dobrze w twoim przypadku wydychanie przez zaciśnięte wargi zwiększa nasycenie tlenem.

Zacznij od spowolnienia oddechu. Wdychaj przez nos i wydychaj przez usta z zaciśniętymi wargami.

Powąchaj ulubione kwiaty, a następnie próbuj zdmuchnąć płomień świecy do takiego stopnia, aby zaczęła migotać.

Obserwując pomiar na pulsoksymetrze, pamiętaj, że dopiero po około 30 sekundach informacje z klatki piersiowej dotrą do palca.

Bądź cierpliwy, biorąc pod uwagę to opóźnienie. Wydychanie przez zaciśnięte wargi jest nawet bardziej korzystne dla osób z chorobą płuc, takie jak zwłóknienie, niż u osób z POChP.

Zwiększenie nasycenia tlenem krwi za pomocą oddychania przez usta

Normalne nasycenie tlenem na poziomie morza zwykle przekracza 95%. Jeśli jesteś na dużej wysokości, normalne nasycenie tlenem może być niższe (np. 90%). Dopóki nasycenie tlenem nie spadnie do 88% przez większość czasu, prawdopodobnie nie będziesz potrzebować dodatkowego zbiornika z tlenem lub koncentratora tlenu. Większość lekarzy uważa, że pozostajesz w takim układzie między 93% a 94%.

Im niższe nasycenie tlenem, tym łatwiej jest pomóc sobie oddychaniem z nieco zaciśniętymi wargami. Im bliżej normalnego nasycenia krwi tlenem, tym lepsza musi być twoja technika, aby zwiększyć wartości nasycenia. Jest wielu pacjentów z niską saturacją, którzy są w stanie szybko zwiększyć saturację nawet do 93% przy dobrej technice oddychania.

Oddychanie przeponowe

Regularne ćwiczenia płuc są kluczowe dla utrzymania dobrego zdrowia układu oddechowego. Jednak często przeszkodą jest sposób, w jaki oddychamy. Niedawno odkryto, że chore osoby mają tendencję do oddychania górną częścią klatki piersiowej i przez to wdychają więcej powietrza, co powoduje zmniejszenie poziomu tlenu w organizmie. Natomiast właściwa metoda prawidłowego oddychania jest inna. Powietrze wdychamy powoli, od przepony i przez nos, a nie przez usta.

Jak zwiększyć ilość tlenu we krwi innymi sposobami?

Poza technikami odpowiedniego oddychania ważne jest także uporządkowanie innych aspektów stylu życia, które paradoksalnie mają bardzo duży wpływ na poziom nasycenia krwi tlenem.

1. Zmiana diety a nasycenie tlenem

Przeciwutleniacze pozwalają organizmowi na bardziej efektywne wykorzystanie tlenu i zwiększają jego przyswajanie podczas trawienia. Chcąc zwiększyć spożycie przeciwutleniaczy, należy włączyć do diety produkty takie jak jagody, żurawina, czerwona fasola, serca karczochów, truskawki, śliwki i jeżyny. Jeśli nie lubisz ich w tej podstawowej postaci, zmiksuj je i spożyj w formie koktajlu

Ważne są też nienasycone kwasy tłuszczowe, które można znaleźć w soi, orzechach włoskich i siemieniu lnianym. Ponadto celuj w pokarmy bogate w żelazo, takie jak mięso, drób, ryby, rośliny strączkowe i zielone warzywa liściaste, ponieważ mogą one poprawić niedobór żelaza, co z kolei poprawia poziom tlenu we krwi.

Wyeliminuj z diety sól. Dieta bez soli może prowadzić do zwiększenia natlenienia organizmu przez nerki i krew. Jedz zielone surowe pokarmy, takie jak jarmuż, brokuły czy seler naciowy.

2. Aktywność fizyczna a saturacja

Ćwiczenia są kluczem do zdrowego życia. Dzięki ćwiczeniom aerobowym, takim jak nawet zwykły chód, organizm jest w stanie lepiej wykorzystywać tlen, jednocześnie usuwając zbędne produkty przemian przez układ limfatyczny. Ale kluczem jest regularność: zaledwie 30 minut dziennie regularnych spacerów ma większy wpływ na układ krążenia niż spędzanie godziny lub więcej na siłowni 2 do 3 razy w tygodniu. Oprócz korzyści dla zdrowia fizycznego wykazano, że chodzenie poprawia nastrój, pewność siebie i zmniejsza poziom stresu.

3. Oczyszczanie powietrza, w tym wietrzenie pomieszczeń

Często przyczyną zaostrzeń u osób z chorobami płuc jest słaba jakość powietrza. Z tego powodu konieczne jest utrzymanie możliwie najwyższej jakości powietrza w domu i miejscu pracy. Na rynku dostępnych jest wiele oczyszczaczy powietrza, które mogą filtrować najgorsze zanieczyszczenia środowiska. Innym narzędziem pomocnym w zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza i oczyszczaniu go jest świeca z wosku pszczelego. W przeciwieństwie do typowych parafinowych świec, świece z wosku pszczelego nie wydzielają dymu. Zamiast tego wytwarzają jony ujemne, które pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto świeże powietrze dostarczy sporo tlenu do twojego domu. Jeśli mieszkasz w środowisku, w którym jest pełno smogu, możesz rozważyć zainwestowanie w system filtracji powietrza.

Warto zainwestować także w... rośliny. Są przeciwieństwem człowieka, ponieważ pobierają dwutlenek węgla i wydalają tlen. W ten sposób zwiększenie ilości roślin w domu zmniejszy emisję dwutlenku węgla i zwiększy poziom tlenu.

4. Picie wody: właściwe nawodnienie a poziom tlenu

Ciało ludzkie składa się w przybliżeniu w 60% z wody, więc nie ulega wątpliwości, jak ważna jest woda dla funkcjonowania organizmu. Woda umożliwia wzrost komórek ciała, nawilża stawy i reguluje temperaturę ciała. Chcąc w pełni wykorzystać zalety dobrego natlenienia, pij filtrowaną wodę. Zrestrukturyzowana lub zjonizowana woda jest skupiona w mikro klastrach z mniejszymi grupami cząsteczek wody. Zapewnia to wysoki poziom nawodnienia i dotlenienia na poziomie komórkowym. Pamiętaj, że napoje zawierające kofeinę, alkohol i pokarmy bogate w sól odwadniają organizm, więc miej ze sobą wodę w ciągu dnia i naucz się pić ją przez cały dzień. Mężczyźni powinni wypijać łącznie około 3 litrów wody dziennie, a kobiety nieco ponad 2 litry.

