Groźna choroba powróciła po stu latach. Na intensywnej terapii w szpitalu jest dwuletnie dziecko

To pierwszy przypadek tej zakaźnej, śmiertelnej choroby od ponad 100 lat. Błonica, zwana też dyfterytem jest chorobą, którą wywołują bakterie nazywane maczugowcami błonicy. Maczugowiec błonicy to bakteria gram–dodatnia z rodzaju Corynebacterium. Wśród bakterii z tego rodzaju wyróżnia się kilkadziesiąt różnych szczepów, jednak tylko trzy z nich są zdolne do wytwarzania tzw. toksyny błoniczej. Zagrażają one człowiekowi, wywołując różne postaci dyfterytu, które mogą mieć ciężki przebieg. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową: poprzez kaszel i kichanie. Można się nią również zarazić się poprzez kontakt ze skórą zarażonego, na której znajdują się bakterie.

Objawy błonicy

Objawy błonicy zależą od miejsca infekcji, najcięższe formy choroby dotyczą gardła i migdałków. Zalicza się do nich:

Błonica może być śmiertelna

Toksyna wytworzona przez bakterie błonicy może powodować stany zapalne mięśnia sercowego i nerwów. Te z kolei mogą być śmiertelne u 5–10 procent zakażonych osób.

Ryzyko rozprzestrzenienia się choroby

Jak poinformowano, dziecko chore na błonicę w Australii jest leczone m.in. antytoksynami. Podłączono je także do respiratora. Rodzina i osoby z bliskiego otoczenia chłopca otrzymały antybiotyki lub szczepienia w celu zmniejszenia ryzyka transmisji. Lekarze twierdzą, że na razie zagrożenia epidemią nie ma. Wiadomo, że osoby zarażone mogą roznosić bakterie przez okres do czterech tygodni od pierwszych objawów.

Szczepienia zapobiegają ciężkiemu przebiegowi choroby

Szczepienia zapobiegają ciężkiemu przebiegowi choroby. W Polsce szczepienia przeciw błonicy zaliczane są do grupy obowiązkowych szczepień ochronnych – pierwsza dawka szczepionki przeciwko błonicy podawana jest niemowlętom w 2. miesięcy życia. Aby organizm zyskał odpowiednią ochronę przed bakteriami wywołującymi błonicę, podawane są także dawki przypominające szczepionki. Szczepionka przeciw błonicy podawana jest w ramach szczepień ochronnych aż 7 razy w ciągu życia. Ostatnia dawka szczepienia przypominającego przeciw błonicy podawana jest w 19. roku życia.

