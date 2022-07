Masz zapalenie pęcherza i przyjmujesz leki? Nie pij tego trunku!

Chodzi o furazdynę, zwaną również furaginą. Substancja jest pochodną nitrofuranu i stosowana jest jako lek przeciwbakteryjny w leczeniu dolegliwości układu moczowego. Pacjenci często sięgają po dostępne bez recepty leki, niestety często sięgają również po alkohol. Nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie połączenie tych substancji – wskazują lekarze.

Jakie są konsekwencje łączenia leku z alkoholem?

Leki na zapalenie pęcherza są przez Polaków często stosowane. Jeśli połączymy je z alkoholem, konsekwencje mogą być tragiczne. Specjaliści tłumaczą, że wchodzą one w interakcję z alkoholem, co grozi zatruciem. Na skutek działania leku właściwe metabolizowanie alkoholu przez organizm jest zaburzone. Wątroba oraz inne narządy nie są w stanie oczyścić organizmu z alkoholu, zaczyna się on kumulować, doprowadzając do zatrucia. Przestrzegają, że nawet mała ilość alkoholu w połączeniu z lekami skutkuje silnym stanem upojenia.

Najczęstszą reakcją, która powstaje w wyniku połączenia leków na zapalenie pęcherza i infekcję dróg moczowych z alkoholem jest reakcja disulfiramowa, która jest zatruciem aldehydem octowym.

Objawy zatrucia

Do najczęstszych objawów zatrucia należą:

brak tchu,

swędzenie i pieczenie skóry,

wzmożona potliwość,

pulsujący ból głowy,

nudności,

wymioty,

wzrost ciśnienia tętniczego,

zaburzenia rytmu serca,

zgon.

Dlaczego nie należy nadużywać leków na zapalenie pęcherza?

Lekarze przestrzegają nie tylko przed łączeniem z alkoholem leków na zapalenie pęcherza i infekcję układu moczowego, ale również przed nadużywaniem tych leków. W przypadku ich częstego stosowania w organizmie tworzą się szczepy lekooporne, co sprawia, że przestaje być wrażliwy na ich działanie. Zawęża to możliwość leczenia kolejnych infekcji do coraz mniejszej liczby preparatów.

Po jakim czasie od przyjęcia furaginy można pić alkohol?

Alkoholu nie powinno się spożywać do trzech dób po przyjęciu leków. Stężenie leku i substancji czynnej zmniejsza się bowiem w organizmie dopiero po upływie wielu godzin.

Jakich innych leków nie powinno się łączyć z alkoholem?

Lista leków, których nie należy łączyć z alkoholem, jest długa. Są na niej m.in.:

paracetamol,

kodeina,

kwas acetylosalicylowy,

insulina.

Czytaj też:

Czy to infekcja dróg moczowych? Sprawdź, czym grozi