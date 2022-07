Na naszej twarzy dość szybko widoczne są oznaki psychicznego i fizycznego zmęczenia, nieprzespanych nocy oraz pracy ponad siły. Jednym z objawów, które mogą wskazywać na przemęczenie, są podkrążone oczy. Choć często są traktowane jedynie jako defekt kosmetyczny, to mogą również wskazywać na toczące się w organizmie choroby, które jeszcze nie wywołują innych objawów.

Podkrążone oczy nie zawsze są powodem do niepokoju. Czasami zasinienia pod oczami towarzyszą nam od pierwszych dni życia, stając się naszym znakiem rozpoznawczym – podkrążone oczy mają często niemowlęta, dzieci i osoby dorosłe z bardzo jasną karnacją, bo przez ich skórę prześwitują naczynia krwionośne. Zanim jednak stwierdzimy, że taka nasza uroda, powinniśmy wykonać badania kontrolne, aby zyskać pewność, że organizm funkcjonuje w prawidłowy sposób.

Podkrążone oczy powinny nas szczególnie zaniepokoić, gdy zasinienia, obrzęk lub brązowe zabarwienie skóry pojawia się z dnia na dzień, co może świadczyć o zaburzeniach w funkcjonowaniu organizmu. Warto zwrócić uwagę na ogólne samopoczucie, które także może zacząć się zmieniać, wskazując na konkretną chorobę. Co ciekawe, już w czasach starożytnych podkrążone oczy były traktowane jako jeden z objawów chorobowych. Po zabarwieniu skóry pod oczami oraz skóry powiek „diagnozowano” wówczas m.in. zakażenia pasożytnicze, choroby krwi i choroby stomatologiczne. Warto dowiedzieć się, co może być powodem powstawania podkrążonych oczu oraz poznać skuteczne sposoby na pozbycie się cieni pod oczami.

Podkrążone oczy – objaw choroby czy defekt kosmetyczny?

Trudno samodzielnie określić, czy cienie pod oczami związane są z naszym trybem życia, stanem zdrowia lub stanowią jedynie defekt natury kosmetycznej. Z tego względu najlepiej poradzić się lekarza i wykonać niezbędne badania, które pozwolą wykryć ewentualną przyczynę problemu, jeżeli jest ona związana z naszym stanem zdrowia. Co więcej, wykonanie badań kontrolnych jest sposobem na dobór najlepszej metody redukcji cieni pod oczami. Jeżeli w organizmie nie dzieje się nic niepokojącego, to przyczyną podkrążonych oczu najpewniej jest nasz tryb życia, który coraz częściej powoduje chroniczne przemęczenie. Warto pamiętać, że wraz z wiekiem skóra w okolicy oczu zaczyna tracić jędrność i staje się mniej elastyczna, co również powoduje, że widoczne są na niej cienie i zasinienia.

Co ważne cienie pod oczami to nie to samo, co worki pod oczami. W przypadku podkrążonych oczu warto przyjrzeć się swojej diecie oraz codziennym nawykom, które mogą stanowić klucz do rozwiązania problemu. To, w jaki sposób się odżywiamy oraz jaki tryb życia prowadzimy, ma ogromny wpływ na wygląd naszej skóry oraz ogólne samopoczucie. Delikatną skórę wokół oczu trzeba właściwie pielęgnować, zanim pojawią się na niej pierwsze zmarszczki, a także związane m.in. ze starzeniem się organizmu przebarwienia. Odpowiednia pielęgnacja pozwala także usprawnić krążenie i redukować zastój krwi. Nieestetyczne sińce pod oczami możemy zredukować na wiele różnych sposobów, jednak zanim rozpoczniemy intensywną kurację, warto sprawdzić stan zdrowia.

Zdarza się, na nasz wygląd mają wpływ czynniki genetyczne, które mogą powodować, że nasze oczy są podkrążone, chociaż stan zdrowia jest bardzo dobry. Jeżeli osoby w naszej rodzinie mają podkrążone oczy, to możemy podejrzewać, że jest to występujący rodzinnie defekt kosmetyczny, który spowodowany jest przez płytkie unaczynienie. Znajdujące się pod cienką skórą naczynia krwionośne mogą powodować, że skóra przybiera niebieskawy odcień. W przypadku płytkiego unaczynienia nie pojawiają się inne dolegliwości np. bóle brzucha, zawroty głowy, osłabienie i przewlekłe zmęczenie. Zmianę zabarwienia może także powodować nadmierna pigmentacja skóry wokół oczu, która ma związek z procesami starzenia się organizmu oraz brakiem odpowiedniej ochrony skóry i oczu przed działaniem promieniowania UV.

Podkrążone oczy – przyczyny chorobowe

Jakie choroby mogą spowodować, że pod naszymi oczami pojawią się cienie? Przyczyną podkrążonych oczu najczęściej jest stosowanie niewłaściwie skomponowanej diety. Dieta bogata w produkty wysoko przetworzone w negatywny sposób odbija się na naszym zdrowiu, prowadząc nie tylko do niedoborów żywieniowych, ale także podwyższenia poziomu złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Podkrążone oczy mogą być związane z niedoborem żelaza oraz witamin z grupy B i bywają objawem związanym z utratą wagi na skutek stosowania bardzo restrykcyjnych, monotonnych diet oraz głodówek. Zmiana zabarwienia powiek oraz skóry pod oczami jest jednym z pierwszych objawów anemii. Niedobór żelaza i witamin z grupy B, który wpływa na funkcje krwiotwórcze, powoduje również pojawienie się innych objawów. To m.in.:

bóle i zawroty głowy,

bladość skóry i błon śluzowych,

ogólne osłabienie organizmu,

senność,

zmniejszenie zdolności wysiłkowych,

mroczki przed oczami,

zaburzenia koncentracji,

omdlenia.

Do powstawania cieni pod oczami prowadzą również inne schorzenia. Zmiana zabarwienia skóry może wskazywać m.in. na problemy z wątrobą i choroby nerek, a także zaburzenia endokrynologiczne np. niedoczynność tarczycy. Jeżeli często cierpimy na bóle brzucha, nudności, zaparcia i biegunki, to podkrążone oczy mogą wskazywać na zakażenia pasożytnicze i inne choroby układu pokarmowego. Utrzymujące się przez dłuższy czas zasinienie lub brązowe zabarwienie skóry pod oczami jest wskazaniem do wykonania badań kontrolnych, które pozwolą wykryć chorobową przyczynę problemu. Objawem choroby, oprócz podkrążonych oczu, może być również obrzęk okolicy oczu. Zdarza się, że obrzękom pod oczami towarzyszą także obrzęki kostek, które mogą wskazywać na zaburzenia w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego. Obrzęk powiek, świąd i pieczenie oczu mogą być również objawem związanym z reakcją alergiczną, wskazując np. na zapalenie spojówek.

Podkrążone oczy dość często są jednym z pierwszych objawów alergii wziewnej oraz alergii i nietolerancji pokarmowych. Podkrążone oczy często mają dzieci i osoby dorosłe, u których występuje alergiczny nieżyt nosa oraz atopowe zapalenie skóry. Podkrążone oczy mogą także wskazywać na choroby stomatologiczne oraz choroby zatok przynosowych.

Jeżeli często pojawiają się u nas cienie pod oczami, to powinniśmy przede wszystkim postawić na zdrową, urozmaiconą dietę oraz zadbać o przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, bo cienie pod oczami mogą także wskazywać na odwodnienie organizmu. Niezbędne jest również skonsultowanie z lekarzem niepokojącej nas zmiany zabarwienia skóry pod oczami.

Podkrążone oczy jako objaw przemęczenia i przewlekłego stresu

Żyjemy coraz szybciej, co nie pozostaje bez wpływu na ogólny stan naszego zdrowia. Podkrążone oczy są często pierwszym objawem przemęczenia, które może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Cienie pod oczami pojawiają się z braku snu oraz wskazują na ciągły stres. Często pojawiają się także jako efekt uboczny palenia papierosów, nadużywania alkoholu, a także nadużywania napojów z kofeiną m.in. czarnej kawy i napojów energetycznych. Sińce pod oczami mogą być także związane z codzienną pracą przy komputerze. W przypadku przemęczenia organizmu widoczność cieni pod oczami, zwiększa się na skutek niedoboru snu, stresu i przeciążenia organizmu wysiłkiem fizycznym.

Leczenie – podkrążone oczy

W przypadku podkrążonych oczu nie mamy do czynienia z chorobą, ale objawem chorobowym. Leczenia wymaga przede wszystkim powodująca zmianę zabarwienia skóry pod oczami choroba. Aby zdiagnozować przyczynę problemu, trzeba wykonać badania i rozpocząć leczenie celowane w konkretną chorobę. Jeżeli badania kontrolne nie wskazują na chorobowe podłoże podkrążonych oczu, to możemy zacząć stosować domowe sposoby na cienie pod oczami.

Domowe sposoby na podkrążone oczy

Jak poprawić wygląd skóry wokół oczu domowymi sposobami? Do dyspozycji mamy kilka znanych od dawna metod, które pozwolą pozbyć się zasinienia oraz opuchlizny, a także rozjaśnić przebarwienia. Na podkrążone oczy pomagają m.in. chłodne okłady żelowe, przykładanie plasterków ogórka, okłady z czarnej herbaty i ziół np. świetlika, delikatny masaż skóry pod oczami, stosowanie kosmetyków z dodatkiem kwasu hialuronowego oraz związków usprawniających krążenie krwi np. witaminy C, jak również pielęgnowanie skóry z pomocą aloesu. Z tej wyjątkowej rośliny możemy samodzielnie przygotować regenerujące i nawilżające płatki pod oczy, które dodatkowo łagodzą podrażnienia.

Jeżeli przyczyną podkrążonych oczu jest niedostateczna ilość snu, przemęczenie oraz stres, to musimy zmienić nasz tryb życia, pamiętając o codziennym relaksie i redukcji zgubnych skutków przewlekłego napięcia nerwowego. Poprawę nastroju i ogólnego stanu zdrowia zauważymy, gdy np. zadbamy o codzienną aktywność fizyczną, która świetnie rozładowuje napięcie i zwiększa wydzielanie hormonów szczęścia, a także uwzględnimy w codziennej diecie odpowiednią ilość magnezu i witamin z grupy B.

