Co zrobić, żeby ludzie cię lubili? Zadbaj o 3 proste rzeczy

Każdy z nas chce mieć wokół siebie ludzi, którzy nas lubią i którym na nas zależy. Ale oprócz tego chcemy też, by lubili i szanowali nas współpracownicy, koledzy z uczelni czy z kursu. Nie wszyscy mają jednakowy dar przyciągania do siebie ludzi, ale każdy może zrobić coś, by zadbać o to, żeby ludzie postrzegali nas lepiej i cieszyli się, że przebywają w naszym towarzystwie. O co należy zadbać?

Co zrobić, żeby ludzie nas lubili?

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest... umiejętność dostrzegania drugiego człowieka. Jeśli będziemy skupieni tylko na sobie, będziemy zamęczać innych naszymi problemami albo traktować ich z góry, bo uważamy, że wszystko wiemy lepiej, nikt nie będzie chciał przebywać w naszym towarzystwie. I jak się nad tym chwilę zastanowimy, to nie ma w tym nic dziwnego. Czy my byśmy chcieli spotykać się z taką osobą?

Aby cieszyć się szacunkiem i sympatią innych osób, warto zatem widzieć coś więcej niż czubek własnego nosa. I zadbać o 3 poniższe rzeczy.

1. Interesuj się innymi

Widzisz, że koleżanka przychodzi bardzo zmęczona do pracy, jej oczy są podkrążone i nie ma w ogóle energii. Poświęć jej chwilę i zapytaj, co się dzieje. Może ma w domu ząbkujące dziecko? Może cierpi na bezsenność? Zainteresowanie drugą osobą zawsze jest dobrze postrzegane, bo wszyscy chcemy być zauważeni.

2. Nie narzucaj się

Nie musisz być duszą towarzystwa, żeby ludzie cię lubili. Nie musisz też ciągle zwracać na siebie ich uwagi. Ekstrawertycy, osoby głośne, które dużo mówią i generują dużo hałasu, na dłuższą metę stają się trudne do wytrzymania. Dlatego nie narzucaj się innym, inicjuj rozmowy, proponuj wyjścia na kawę czy lunch, ale rób to z wyczuciem.

3. Szukaj podobieństw

Rozmawiając z innymi ludźmi, warto szukać punktów wspólnych. Może niedawno czytaliście tę samą książkę albo oglądaliście ten sam serial i możecie wymienić się opiniami? Może macie wspólne hobby? Warto uważnie słuchać drugiej osoby, zadawać jej pytania i niczego nie udawać. Ludzie lubią prawdziwych ludzi, którzy mają nie tylko zalety, ale i wady! Jeśli więc kolega z pracy świetnie jeździ na nartach, a ty nie masz o tym pojęcia, mów o tym głośno. Ludzie docenią twoją szczerość i prawdomówność.

