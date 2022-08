Migotanie przedsionków i niewydolność serca. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące ponad 1,4 mln kobiet, z których 2 proc. przeszło menopauzę przed 40. rokiem życia. Zaobserwowali, że im szybciej występowała menopauza, tym większe było ryzyko wystąpienia niewydolności serca i migotania przedsionków po 60. roku życia.

O ile zwiększa się ryzyko zachorowania na choroby serca?

Badania wskazują, że u kobiet, które przeszły menopauzę przed 40. rokiem życia ryzyko wystąpienia niewydolności serca jest o 39 proc. większe, a ryzyko migotania przedsionków o 11 proc. większe niż u kobiet, które menopauzę przeszły po 50 roku życia.

Dlaczego wczesna menopauza zwiększa ryzyko zachorowania?

Zwiększone ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe i migotanie przedsionków naukowcy tłumaczą działaniem hormonu zwanego estrogenem. Zaprzestanie miesiączkowania sprawia, że jego poziom spada i kobiety stają się bardziej podatne na choroby serca.

Wcześniejsze badania wskazywały, że zarówno przedwczesne, jak i wczesne, przed 45. rokiem życia klimakterium ma związek z większym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, jednak niewiele było dowodów na zwiększone ryzyko migotania przedsionków i niewydolności.

Przedwczesna menopauza

Nie da się bezwzględnie ustalić granicy wiekowej, która określałaby moment, w jakim powinna wystąpić menopauza, zazwyczaj dotyczy ona kobiet między 45. a 55. rokiem życia. Jest to kwestia indywidualna, uzależniona od wielu czynników, dlatego też pierwsze symptomy mogą stać się zauważalne nieco wcześniej lub później. Uznaje się jednak, że jeśli przekwitanie rozpoczyna się przed 40., a nawet przed 35. rokiem życia, to mamy do czynienia z tzw. przedwczesną menopauzą.

Co powoduje przedwczesną menopauzę?

Badania wskazują, że duże znaczenie ma uwarunkowanie genetyczne. Bardzo często jednak menopauza w młodym wieku występuje na skutek choroby o podłożu autoimmunologicznym takie jak: Hashimoto, celiakia, bielactwo, miastenia czy cukrzyca typu 1. Zbyt wczesne klimakterium może być też wynikiem chorób nowotworowych.

