Ta choroba pojawia się jesienią. Wzmaga ją stres

Po wakacjach, kiedy wracamy do codziennych obowiązków, pojawia się stres. To on wzmaga objawy choroby wrzodowej żołądka, która stanowi wciąż jedną z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Cierpią na nią przeważnie mężczyźni. Dowiedz się, jakie są objawy.

Okazuje się, że na wrzody żołądka chorują często dyrektorzy i osoby na wysokich stanowiskach, które się stresują. Wrzody występują też u osób uzależnionych od nikotyny, nadużywających alkoholu, które piją zbyt dużo kawy, nieregularnie jedzą. Objawy choroby pojawiają się najczęściej jesienią. Objawy choroby Dolegliwości związane z chorobą wrzodową żołądka występują w dołku podsercowym, pod prawym łukiem żebrowym. Objawy to przede wszystkim: spadek masy ciała,

odczucie ciągłego zmęczenia,

zgaga,



niestrawność,

ból,

pieczenie w żołądku. Kiedy pojawia się ból? W zdiagnozowaniu choroby ważne jest ustalenie, kiedy pojawia się ból brzucha. Jeśli ból brzucha przechodzi po zjedzeniu posiłku, może wskazywać na wrzody żołądka.

Nasilający się ból w ciągu minut do godziny po posiłku, może sugerować choroby dróg żółciowych lub trzustki.

Ból występujący po ok. godzinie od zjedzenia posiłku przemawia to za wrzodem dwunastnicy lub uszkodzeniem końcowego odcinka przełyku.

Ból występujący kilka godzin po jedzeniu występuje w chorobach z upośledzeniem drożności żołądka lub jelita cienkiego.

Jeśli ból brzucha łagodnieje po odejściu gazów czy oddaniu stolca, to jego genezą może być wzmożone ciśnienie w okrężnicy. Dzieje się tak w zapaleniach czy upośledzonej drożności jelit, ale także w zaburzeniach czynnościowych. Częste przyczyny choroby wrzodowej Jedną z częstych przyczyn pojawienia się wrzodów żołądka jest zapalenie błony śluzowej żołądka wywołane przez bakterię Helicobacter pylori. Wystąpienie objawów może spowodować też terapia niesteroidowymi lekami przeciwzapalanymi NLPZ. Badania wskazują, że nawet regularnie używana aspiryna może wywołać wrzody żołądka. Jak wykryć wrzody żołądka? Aby właściwie zdiagnozować objawy wrzodów żołądka, lekarze zalecają wykonanie gastroskopii. Przestrzegają, że nieleczone wrzody mogą być przyczyną powstania nowotworów. Czytaj też:

Ból pod mostkiem? Poznaj 5 głównych przyczyn