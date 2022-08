Co zabija helicobacter pylori? – jak dochodzi do zakażenia, objawy i leczenie

Coraz częściej słyszymy o zagrożeniach związanych z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori (H. pylori), zastanawiając się, czy w naszym organizmie obecny jest ten patogen. Dane statystyczne są niepokojące – szacuje się, że infekcja Helicobacter pylori może dotyczyć ponad 80 proc. osób dorosłych i ponad 30 proc. dzieci w Polsce.

W większości przypadków po przedostaniu się do organizmu bakterii Helicobacter pylori nie występują charakterystyczne objawy chorobowe, co jest jednym z czynników, które powodują, że obecność Helicobacter pylori w organizmie wykrywana jest dość późno. Diagnoza zwykle stawiana jest, gdy choremu zaczynają dokuczać objawy ze strony układu pokarmowego, które są skutkiem destrukcyjnego wpływu na organizm produkowanych przez bakterię H. pylori toksyn.

Bakteria Helicobacter pylori – co warto wiedzieć na jej temat?

Bakteria Helicobacter pylori to jeden z wielu patogenów, których głównym rezerwuarem jest człowiek. Bakteria Helicobacter pylori bytuje w żołądku – jest odporna na działanie kwasu żołądkowego – bakterie po przedostaniu się do ludzkiego organizmu produkują enzym, który zmienia pH środowiska żołądka, prowadząc do jego zobojętnienia.

Gram-ujemne bakterie Helicobacter pylori mają spiralny kształt. Wnikają w śluzówkę żołądka dzięki wypustkom cytoplazmatycznym, które umożliwiają im przedostanie się pod warstwę śluzu, pokrywającego komórki nabłonkowe. W większości przypadków bakterie Helicobacter pylori nie powodują początkowo żadnych objawów chorobowych, jednak ich obecność w żołądku zwiększa ryzyko rozwoju schorzeń w jego obrębie.

Zdarza się, że zakażenie bakterią H. pylori powoduje choroby o lokalizacji pozażołądkowej, prowadząc m.in. do zaburzeń wchłaniania związków odżywczych oraz związanych z nimi schorzeń m.in. anemii z niedoboru żelaza i witaminy B12, a także małopłytkowości.

Jak dochodzi do zakażenia bakterią H. pylori?

Rezerwuarem bakterii Helicobacter pylori jest człowiek. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową jeszcze w okresie wczesnego dzieciństwa. Ryzyko zakażenia zwiększa się w przypadku nieprzestrzegania zasad higieny rąk, a także korzystania ze wspólnych talerzy, kubków, butelek i sztućców. Do większości zakażeń Helicobacter pylori (helicobacter pylori infection) dochodzi drogą oralno-oralną, czyli z ust do ust za pośrednictwem śliny, która znajduje się np. na szyjce butelki, z której piją dwie osoby.

Możliwe jest również zakażenie bakterią Helicobacter pylori drogą oralno-fekalną, czyli np. poprzez przeniesienie szkodliwych bakterii, które znajdują się na nieumytych rękach do ust.

Objawy zakażenia Helicobacter pylori

Często objawy wniknięcia do organizmu Helicobacter pylori nie występują tuż po zakażeniu; mogą także nie występować przez cały okres choroby, jednak bakteria prowadzi do powstawania poważnych uszkodzeń w obrębie górnego odcinka przewodu. Stają się one przyczyną występowania różnych dolegliwości oraz prowadzą do rozwoju schorzeń, które wymagają specjalistycznego leczenia.

Może się zdarzyć, że tuż po przeniknięciu bakterii Helicobacter pylori do organizmu pojawią się typowe objawy nieżytu żołądka – występują one u 10-20% zakażonych. Przeniknięciu bakterii Helicobacter pylori do przewodu pokarmowego, w nielicznych przypadkach, towarzyszą objawy dyspeptyczne, czyli np. mdłości, ból brzucha, wymioty oraz zgaga. W większości przypadków zakażenie Helicobacter pylori wywołuje rozwijające się w sposób bezobjawowy zapalenie żołądka, a także prowadzi do rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Zakażenie zwiększa również ryzyko rozwoju raka żołądka oraz innych chorób.

Obecność bakterii Helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka wykrywana jest podczas szybkiej diagnostyki wywołanych na skutek jej namnażania się chorób, które prowadzą do występujących przewlekle lub uporczywie nawracających objawów ze strony przewodu pokarmowego.

Jak wykrywane są bakterie Helicobacter pylori w organizmie człowieka?

Badania przeprowadzane w celu wykrycia bakterii Helicobacter pylori to m.in. testy serologiczne, które wykrywają przeciwciała IgG w surowicy krwi, a także test oddechowy.

Co zabija tę bakterię? Naturalne metody leczenia zakażenia Helicobacter pylori

Zakażenia bakterią H. pylori sprawiają poważne problemy diagnostyczne ze względu na charakter bezobjawowy. Co więcej, mamy w tym przypadku do czynienia ze stale zwiększającą się odpornością drobnoustrojów na działanie antybiotyków. Z tego względu przy zakażeniu Helicobacter pylori (na każdym etapie zakażenia oraz w jego profilaktyce) duże znaczenie odgrywają naturalne metody leczenia, do których zaliczamy przede wszystkim stosowanie odpowiedniej diety.

W przeciwdziałaniu zakażeniu bakterią H. pylori (helicobacter pylori infection) pomaga przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny oraz unikanie korzystania ze wspólnych naczyń. Duże znaczenie dla organizmu ma również spożywanie produktów bogatych w naturalne antyoksydanty, do których zaliczamy m.in. witaminę C i witaminę E. Trwające od dawna badania pozwoliły wyodrębnić grupę produktów spożywczych, które zmniejszają populację bakterii Helicobacter pylori oraz redukują ryzyko nawrotu uciążliwych objawów po okresie remisji choroby.

Kiedy nie dojdzie do infekcji Helicobacter pylori? – kilka ogólnych zasad i profilaktyka

Do produktów zmniejszających ryzyko zakażenia bakterią H. pylori, a także wspomagających jego leczenie, zaliczamy przede wszystkim naturalne produkty spożywcze, które mają działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze, czyli m.in.:

dostępne przez cały rok warzywa kapustne,

sezonowe owoce jagodowe,

zawierające bakterie kwasu mlekowego kiszonki oraz chudy nabiał i przetwory mleczne,

zioła i przyprawy bogate w bakteriobójcze i bakteriostatyczne olejki eteryczne,

naturalny miód,

bogate w kwasy Omega-3 tłuste ryby morskie,

niektóre oleje roślinne np. olej lniany i oliwa z oliwek.

zielona herbata.

Znaczenie diety w profilaktyce zarażenia bakterią H. pylori oraz leczeniu wywoływanych przez nią chorób jest ogromne. Badania dowiodły, że uwzględnianie w codziennej diecie żywności przetworzonej, znacząco zwiększa ryzyko infekcji. Zdrowa, bogata w produkty roślinne oraz bakteriobójcze i bakteriostatyczne substancje pochodzenia naturalnego dieta jest skutecznym sposobem, by nie pojawiło się zakażenie. Takie dietetyczne sposoby to także niezbędny element wspomagania leczenia infekcji.

Przykładowy jadłospis nie powinien zawierać produktów takich jak: tłuste mięsa, wędzone wędliny, wyroby garmażeryjne, produkty konserwowane, produkty wysoko przetworzone np. słodycze i słone przekąski, napoje gazowane.

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori

W leczeniu Helicobacter pylori stosuje się m.in. terapię antybiotykami. Podczas leczenia antybiotykami niezbędne jest również stosowanie suplementów diety z probiotykami i prebiotykami, które działają osłonowo na pożyteczną florę bakteryjną. Przy zakażeniu Helicobacter pylori stosuj probiotyki i prebiotyki, jednak dodaj produkty, które będą wpisywały się w lekkostrawną, zdrową dietą (wykluczając produkty mocno przetworzonej żywności).

