Smog wyniszcza organizm. Uważaj, bo zbliża się sezon grzewczy

Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i jego wpływem na nasze zdrowie. Zdaniem ekspertki, „legalne paliwa”, w tym węgiel kamienny i brykiety ze słomy, nie uwalniają podczas spalania substancji silnie toksycznych. Mogą być one niezdrowe, ale nie są trujące, co stanowi istotną różnicę. Powstawaniu smogu sprzyja przede wszystkim spalanie w piecach opakowań z tworzyw sztucznych PET, ale także śmieci.

Skutki dla zdrowia

Badania wskazują na zależność między wysokim zanieczyszczeniem powietrza a podatnością na wiele chorób. Lekarze przestrzegają, że wdychanie smogu może nasilić schorzenia układu oddechowego oraz pogarszać stan chorych przewlekle. Pyły uszkadzając śluzówkę dróg oddechowych, ułatwiają wniknięcie do organizmu wirusom.

Najgroźniejszy jest drobny pył

Bardzo drobny pył może wnikać w głąb układu oddechowego, do pęcherzyków płucnych i dalej do krwiobiegu i dlatego jest tak groźny dla zdrowia.

Za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka jest uznawany pył zawieszony o średnicy 2,5 µm i poniżej (PM2,5). - Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może przenikać do najgłębszych części układu oddechowego – uważa immunolog prof. Agnieszka Szuter-Ciesielska.

Podatność na alergie

Ekspozycja na drobny pył upośledza działanie układu śluzowo-rzęskowego oskrzeli, przez co patogeny mają szansę na pozostanie w organizmie. Stwierdzono, że rozluźnia też połączenie komórek układu oddechowego, otwierając drogę nie tylko dla patogenów, ale też dla alergenów. Prowadzi to u do zubożenia mikroflory i wzrostu zawartości drobnoustrojów chorobotwórczych w organizmie.

Smog zwiększa podatność na zachorowanie na COVID-19

Badania naukowców z brytyjskiego Office for National Statistics wykazały, że koronawirus może osadzać się na smogu i przemieszczać na drobinkach pyłu zwieszonego w powietrzu. Stwierdzono również, że oddychanie smogiem powoduje cięższy przebieg infekcji i może zwiększać ryzyko śmierci wśród chorujących na COVID-19 nawet o 6 proc.

Starzenie mózgu i choroba Alzheimera

Długotrwale oddziaływanie smogu na organizm może mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje dla zdrowia. Badania wykazały, że PM2,5 poprzez interakcję z apoliproteiną E może również przyspieszać starzenie mózgu i sprzyjać rozwojowi choroby Alzheimera.