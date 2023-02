O raku dowiedziała się podczas rutynowego badania. Jego objawy przypominają grypę

Chłoniak (łac. lymphoma) to najczęściej spotykany nowotwór układu limfatycznego. W Polsce diagnozowany jest co roku u ok. 8 tys. pacjentów. Na ten nowotwór oprócz Shazzy cierpieli również aktorka Agata Buzek i Andrzej Bieniasz (lider grupy Pudels). Walkę z chorobą toczy też Jane Fonda. Nowotwór atakuje układ chłonny (limfatyczny), zajmując węzły chłonne, śledzionę, szpik kostny, krew, narządy. Rozwija się najczęściej u osób z chorobami autoimmunologicznymi, po zakażeniach bakteriami i wirusami, zatruciach chemicznych i narażeniu na promieniowanie jonizujące, a także przy niedoborach odporności. Choroba ma wiele odmian. Chłoniaki dzielą się na:



(ziarnica złośliwa) lub choroba Hodgkina, ok. 85 proc. przypadków choroby), nieziarnicze (nie-Hodgkina), których jest aż około stu typów.

Pierwsze objawy tego nowotworu krwi przypominają grypę

Pierwsze objawy chłoniaka nie są charakterystyczne i dlatego łatwo je przeoczyć. Często przypominają symptomy infekcji wirusowej. Należą do nich:

powiększenie węzłów chłonnych,

osłabienie,

podwyższona temperatura ciała lub gorączka,

nocne poty,

suchy kaszel,

duszności,

problemy z przełykaniem,

wydzielina z nosa.

O chłoniaku chorzy dowiadują się często przypadkiem

Właśnie w taki sposób o nowotworze dowiedziała się Shazza. Wspomina, że o nowotwór wykryto u niej, kiedy robiła rezonans magnetyczny. Badanie wskazało na powiększone węzły chłonne. Diagnozę należało jednak potwierdzić wynikiem biopsji pobranej z węzła.

„Robiłam kontrolne badania. Jadąc na jeden z koncertów, wykonałam rezonans magnetyczny i się okazało, że jestem chora. Wynik na początku powalił mnie z nóg, ale jestem silną osobą, więc się zebrałam i wzięłam za siebie. Jestem silna i wierzę, że wszystko będzie dobrze” – mówi piosenkarka.

Objawy chłoniaka, które pojawiają się w późniejszym etapie choroby

Rozwijający się rak powoduje obrzęk narządów wewnętrznych, zwłaszcza śledziony i wątroby. Następuje spadek masy ciała bez znanej przyczyny. Chorzy wskazują również na:

bóle kości,

świąd,

zmiany na skórze,

puchnięcie i bóle nóg,

bóle głowy,

bóle kręgosłupa,

dolegliwości po spożyciu alkoholu.

Czy chłoniak jest uleczalny?

Lekarze wskazują, że rokowania w przypadku chłoniaka zależą od jego rodzaju. Nieziarnicze chłoniaki o powolnym przebiegu najczęściej nie są całkowicie uleczalne. Możliwe jest wprowadzenie choroby w stan remisji, jednak może ona nawracać. Chorzy na chłoniaka Hodgkina mogą liczyć na pełne wyleczenie, u 9 na 10 pacjentów.

