Lech Wałęsa od lat walczy z cukrzycą. Czym jest stopa cukrzycowa, przez którą trafił do szpitala?

Jeszcze w zeszłym roku Lech Wałęsa – wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych – chwalił się, że po 20 latach walki z cukrzycą dzięki zmianie sposobu odżywiania udało się mu odstawić insulinę.

Cukrzyca została u niego wykryta przypadkowo, podczas rutynowych badań. Polityk nigdy nie ukrywał, że nigdy nie miał wystarczająco dużo czasu na to, by odpowiednio zadbać o prawidłowy sposób odżywiania, a najbardziej smakowały mu zawsze wyjątkowo tłuste i niezdrowe potrawy.

Niedawno jednak przekonał się do zmodyfikowania nawyków żywieniowych. Włączenie odpowiednich produktów do codziennego jadłospisu początkowo zdawało się wyjątkowo korzystne i pozwoliło osiągać prawidłowe wyniki bez podawania insuliny.

Wielu ekspertów komentujących szczere wyznanie prezydenta Wałęsy podkreślało wówczas, że taka sytuacja mogła być możliwa jedynie w przypadku podawania odpowiednio dobranych leków przeciwcukrzycowych przepisanych przez lekarza. Zmianę diety w takich przypadkach można zaś traktować jedynie jako dodatek do farmakoterapii.

Wałęsa odstawił insulinę. Teraz ma problem ze stopą cukrzycową

Zrezygnowanie z insuliny u osób walczących od lat z cukrzycą może być wyjątkowo niebezpieczne i wymaga zachowania ogromnej ostrożności. Nawet jeśli przez pewien czas osiąga się pewną poprawę, to wcale nie oznacza to, że taka sytuacja utrzyma się wystarczająco długo. W pewnym momencie stan pacjenta może się radykalnie zmienić.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jednym z jej powikłań – niezwykle trudnych do leczenia – może być tzw. stopa cukrzycowa. To właśnie z tego powodu Lech Wałęsa trafił niedawno po raz kolejny do szpitala w Gdańsku (w marcu operowano go z powodu wymiany baterii w rozruszniku serca).

Polska jest europejskim liderem pod względem liczby amputacji z powodu stopy cukrzycowej

W Polsce z powodu stopy cukrzycowej co roku dokonuje się blisko 14 tys. amputacji – pod tym względem jesteśmy zdecydowanym liderem w Europie (ze względu na starzenie się społeczeństwa i wzrost liczby chorych na cukrzycę statystyki te wkrótce mogą być niestety jeszcze gorsze).

Z tego typu powikłaniem cukrzycy, które może prowadzić do poważnych owrzodzeń i krytycznego niedokrwienia kończyn, zmaga się około 250 tys. Polaków (a w przypadku kolejnych 200 tys. pacjentów istnieje poważne ryzyko rozwoju tej przypadłości w przyszłości).

Lekarze mówią otwarcie, że leczenie stopy cukrzycowej w Polsce jest niezwykle skomplikowane i brakuje pieniędzy na finansowanie długotrwałych terapii. Bardzo często najprostszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest po prostu... amputacja kończyny.

15 proc. chorych na cukrzycę cierpi na stopę cukrzycową. 85 proc. z nich grozi amputacja

U chorych na cukrzycę z powodu zbyt dużego stężenia glukozy we krwi może dochodzić do uszkodzeń naczyń krwionośnych i nerwów. Pojawiają się wówczas zaburzenia czucia, a u pacjentów często rozwijają się trudno gojące się rany oraz owrzodzenia.

Wiele osób ma problem z otarciami na skórze, łuszczeniem się naskórka, a także charakterystycznym mrowieniem i kłuciem lub skurczami nasilającymi się w nocy. Stopy zaczynają puchnąć, mogą być zaczerwienione, a na palcach widać zgięcia (stają się „młotkowate”). Rozległa martwica tkanek, która może nastąpić z tego powodu, może grozić amputacją. Nadzieję na pomoc chorym daje jednak przełomowy wynalazek, który opracowano w Kanadzie.

Inteligentne bandaże mogą zapobiegać amputacji z powodu stopy cukrzycowej

Naukowcom z University of Alberta udało się stworzyć inteligentne bio-bandaże indywidualnie dopasowane do pacjentów walczących ze stopą cukrzycową. Dzięki zaawansowanym technologicznie opatrunkom wyposażonym w mikroczujniki można zapobiegać ewentualnym amputacjom.

Nowe bandaże hig-tech na razie sprawdziły się jedynie w warunkach laboratoryjnych, a na rynku będą mogły się pojawić dopiero po zakończeniu kolejnych faz badań – na udostępnienie ich pacjentom trzeba więc będzie jeszcze poczekać.

