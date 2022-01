Zasłabnięcie przy cukrzycy. Nie tylko wezwać karetkę, ale podać glukagon

„Osoba nieprzytomna – to też może być chory na cukrzycę. Sprawdźmy, czy ma opaskę informacyjną na ręce, pomarańczowe pudełeczko z hormonalnym zastrzykiem. Nie bójmy się go podać. To ratuje życie i zdrowie” – zaznaczył konsultant krajowy do spraw diabetologii, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek.

Cukrzyca – epidemia XXI wieku

Na cukrzycę w Polsce cierpi 3 mln osób, a na świecie choruje na nią ponad 460 mln. Schorzenie znane od starożytności w XXI wieku zostało uznane za niezakaźną epidemię.

Konsultant krajowy ds. diabetologii przypomniał w rozmowie z PAP, jakie są najczęstsze powikłania tego schorzenia, jak rozpoznać niebezpieczny stan dla życia i zdrowia każdego diabetyka – hipoglikemię. Uczulił, że osoba nieprzytomna, to też może być chory na cukrzycę. Wyjaśnił, że w takim wypadku należy nie tylko wezwać karetkę, ale podać glukagon – hormonalny zastrzyk z pomarańczowego pudełeczka, który każdy diabetyk powinien nosić przy sobie.

Nieprzytomny cukrzyk? Sprawdź, czy ma glukagon

Klaudia Torchała z Polskiej Agencji Prasowej zapytała ostatnio prof. Strojka, co zrobić w przypadku, gdy nieprzytomną osobą może być diabetyk. Okazuje się, że w pierwszej kolejności powinnyśmy zerknąć, czy dana osoba nie ma opaski informującej, że jest cukrzykiem. Jeśli tak, prawdopodobnie ma przy sobie glukagon. Należy go wówczas podać od razu.

– Podanie glukagonu jest trochę skomplikowane i trochę proste, bo w tym pomarańczowym pudełku znajduje się ampułka z substancją suchą i kapsułka z płynem. Należy płyn wstrzyknąć do ampułki z substancją suchą, potem nabrać z powrotem do strzykawki i podać. Można to zrobić podskórnie lub domięśniowo – wyjaśnił prof. Strojek.

Zastrzyk można wykonać także przez ubranie, na przykład przez spodnie w udo. Substancję suchą należy wymieszać dokładnie i pozwolić jej się dobrze rozpuścić. – Jest też taka kolokwialna odpowiedź na pytanie, gdzie podać glukagon. Wszystko jedno gdzie, byle nie w oko – dodał prof. Strojek.

