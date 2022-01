Eozynofilia – przyczyny, objawy i diagnostyka choroby

Eozynofilia diagnozowana jest na podstawie badań krwi. Ujawniają one zwiększoną ilość jednego z rodzajów białych krwinek. Wyjaśniamy, jakie są rodzaje, przyczyny i objawy eozynofilii. Liczba poszczególnych elementów morfotycznych to cenna wskazówka diagnostyczna. Z tego względu badanie krwi jest zaliczane do grupy badań profilaktycznych, które należy wykonywać co najmniej raz w roku.

Wyniki morfologii powinny mieścić się w ustalonych normach. Jeżeli od nich odbiegają, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań. Eozynofilia może towarzyszyć różnym schorzeniom i zawsze wymaga wykrycia przyczyny wzrostu liczby białych krwinek.

Co to jest eozynofilia?

Eozynofile to białe krwinki, czyli komórki układu immunologicznego, których zadaniem jest zwalczanie m.in. rozwijających się w naszym organizmie pasożytów. Oprócz eozynofilii do białych krwinek zaliczamy także m.in. limfocyty i neutrofile. Eozynofile, inaczej granulocyty kwasochłonne, rzadko ulegają znacznemu podwyższeniu. Najczęściej stanowią 2-4% wszystkich białych krwinek, co jest wartością mieszczącą się w ustalonych normach. Przez układ krążenia docierają do tkanek, w których się osadzają, ich liczba w tkankach jest 100 razy większa niż we krwi obwodowej.

Podwyższone eozynofile wskazują na problemy ze zdrowiem. Ze względu na funkcje, jakie pełnią te elementy morfotyczne, podwyższenie poziomu granulocytów kwasochłonnych może pojawiać się przy reakcjach alergicznych, zakażeniach pasożytniczych, chorobach autoimmunologicznych oraz chorobach nowotworowych. Eozynofile są obecne przede wszystkim w tkankach mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu, w tym w dużym stężeniu w błonach śluzowych dróg oddechowych oraz skórze.

Eozynofilia to wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych powyżej ustaloną dla danej grupy wiekowej i płci normę. W przypadku podwyższonej liczby eozynofilii niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań, które pozwalają wykryć przyczynę nadmiernej produkcji białych krwinek oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

Eozynofilia – przyczyny

Jak już zostało wspomniane, eozynofilia związana jest z toczącymi się w organizmie chorobami. Może mieć charakter pierwotny lub wtórny.

Zmiany w morfologii krwi, które uwzględniają wzrost ponad normę liczby eozynofilii, są najczęściej związane z zakażeniami pasożytniczymi (owsica, zakażenie tasiemcem, zakażenie glistą ludzką). Ich przyczyną mogą też być infekcje niepasożytnicze (infekcje grzybicze, okres zdrowienia po ostrej infekcji). Przyczyn choroby można dopatrzeć się przy reakcjach alergicznych (AZS, alergicznym nieżycie nosa, astmie oskrzelowej). Nie można zapomnieć o groźniejszych chorobach, które mogą objawiać się eozynofilią. Należą do nich choroby nowotworowe takie jak przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka eozynofilowa oraz chłoniak Hodgkina, a także choroby tkanki łącznej. Eozynofilię może wywołać przyjmowanie niektórych leków.

Eozynofilia nie występuje często. Równie niepokojąca jest eozynopenia, czyli obniżenie liczby eozynofilii.

Eozynofilia a choroby alergiczne

Eozynofilia powiązana jest z reakcjami alergicznymi. Chociaż eozynofile zwalczają szkodliwe białka alergenne, ich zaburzenia mogą prowadzić do wspomnianych reakcji. Liczba eozynofili może znacząco zwiększyć się w przypadku chorób alergicznych na przykład astmy oskrzelowej.

Eozynofilia – objawy

Objawy eozynofilii nie są specyficzne, ale w głównej mierze zależne od przyczyny podniesionej liczby tych białych krwinek. Zaliczamy do nich m.in. zmęczenie, nadmierną potliwość, osłabienie, chudnięcie, nawracający stan podgorączkowy oraz gorączkę, a także brak apetytu. Stany te mogą wskazywać na wiele schorzeń, dlatego powinniśmy pamiętać o systematycznym wykonywaniu badań profilaktycznych, które pozwalają wykryć chorobę we wczesnym stadium. Inny zestaw symptomów można zaobserwować przy alergii, inny przy infekcji grzybiczej, a jeszcze inny przy chorobie nowotworowej.

Przy podniesionym poziomie eozynofili mogą pojawić się nacieki eozynofilowe. Niejednokrotnie pojawiają się też objawy skórne (w postaci obrzęków, świądu, zaczerwienień i obrzęków naczynioruchowych). W przypadku ciężkiej postaci choroby może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Eozynofilia – rodzaje

Różnicowanie eozynofilii uwzględnia jej przyczynę oraz stopień zaawansowania choroby. Ze względu na przyczynę wyróżniamy eozynofilię pierwotną i wtórną. Eozynofilia wtórna, która jest skutkiem choroby nowotworowej, to eozynofilia klonalna. Jeżeli nie można określić przyczyn podwyższonego poziomu eozynofilii, występuje wówczas eozynofilia idiopatyczna. Pod względem stopnia zaawansowania choroby wyróżniamy eozynofilię łagodną, umiarkowaną i ciężką.

Podsumowując, eozynofile to elementy morfotyczne. Są one jednym z rodzajów leukocytów, czyli białych krwinek. Rolą wszystkich białych krwinek jest eliminacja i usuwanie zagrażających nam drobnoustrojów oraz nieprawidłowo dzielących się komórek. W momencie wykrycia zagrożenia przez układ immunologiczny są one wysyłane do walki z wrogiem.

Diagnostyka eozynofilii

Eozynofile biorą udział w zwalczaniu różnych infekcji oraz chorób m.in. ich zwiększona produkcja ma związek z obecnością w naszym organizmie pasożytów i reakcją alergiczną. Podwyższony poziom eozynofilii jest stanem patologicznym, który wymaga odpowiedniej diagnostyki. Uzyskany wynik powinien zostać skonsultowany z lekarzem, który na podstawie wywiadu i badania fizykalnego będzie mógł postawić odpowiednią diagnozę.

Krew obwodowa nie jest jedynym materiałem, w którym można ocenić ilość granulocytów kwasochłonnych. W tym celu używa się także wydzieliny z nosa (np. w alergicznym nieżycie nosa), plwociny czy popłuczyn z drzewa oskrzelowego (np. w ostrym eozynofilowym zapaleniu płuc).

W celu kontrolowania stanu zdrowia oraz możliwości szybkiego wykrycia różnych schorzeń powinniśmy pamiętać o wykonywaniu badania krwi z rozmazem w celach profilaktycznych. Badanie to wskazane jest także, gdy nasze samopoczucie ulega pogorszeniu, pojawia się przewlekłe zmęczenie, osłabienie oraz gorączka lub stan podgorączkowy o nieznanym podłożu.

