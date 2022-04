Liczba pacjentów z COVID-19 w USA spada, ale szpitale wciąż są obciążone

Mimo, że mniej osób jest hospitalizowanych z powodu Covid-19 w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym momencie pandemii, ale szpitale i personel nadal są przeciążone. W 95 proc. stanów w USA poziom zakażenia koronawirusem uznany został za niski. Tylko 2 proc. łóżek szpitalnych zajmują pacjenci zakażeni koronawirusem. W szpitalach przebywa ok. 16 tys. osób z Covid-19, to najmniej mniej od czasu rozpoczęcia pandemii – informuje Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA

Szpitale w USA są przeciążone

Do szpitali zgłasza się więcej osób, niż przewidywano. Amerykański resort zdrowia wskazuje, że spodziewano się napływu chorych po ustaniu pandemii koronawirusa, ale nie w aż tak dużej ilości. „Lekarze przestrzegali, żeby nie zwlekać z wizytą u specjalisty, bo każde opóźnienie w leczeniu wiąże się bezpośrednio z powikłaniami, które pozostawiają ślad w naszym organizmie, doprowadzając do długotrwałego lub nawet dożywotniego uszczerbku na zdrowiu. Jednak dla wielu osób pandemia stanowiła barierę nie do pokonania. Wiele do nadrobienia mamy też w kwestii badań profilaktycznych i leczenia chorób nowotworowych” –powiedziała CNN Health Nancy Foster, wiceprezes ds. Polityki jakości i bezpieczeństwa pacjentów w American Hospital Association.

„Pandemia radykalnie zmieniła sposób funkcjonowania szpitali. Przed pandemią występowały sezonowe różnice w liczbie zajętych łóżek, przy czym więcej pacjentów spodziewano się w sezonie grypowym w zimie i mniejszej w lecie. Teraz znów funkcjonujemy niemal przy pełnym obłożeniu" – powiedział dr Stephen Parodi, konsultant chorób zakaźnych z Kaiser Permanente.

Jakie są prognozy?

Specjaliści przewidują, że dalsze obciążenie szpitali w tak dużym stopniu, utrzyma się co najmniej do końca roku.

Od sierpnia 2020 r. w USA odnotowano około 4,6 miliona przyjęć do szpitala z powodu Covid-19, jak podaje Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA. Ponad jedna trzecia przyjęć do szpitala dotyczyła seniorów w wieku 70 lat i starszych.

