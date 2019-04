Nowy środek na zakrzepicę u pacjentów z nowotworem

Zakrzepica – na czym polega?

Spowolniony przepływ krwi żylnej oraz zmiany zapalne nasilają tendencję do tworzenia się skrzeplin w krążeniu żylnym. Powstanie skrzepliny w żyle grozi jej oderwaniem oraz trafieniem do krążenia płucnego, co ogranicza przepływ płucny, wymianę gazową i w konsekwencji może prowadzić do śmierci. Klasycznymi czynnikami ryzyko zakrzepicy są m.in.: wiek powyżej 45 r. ż, otyłość, urazy, unieruchomienie kończyny, choroby zapalne, operacje oraz nowotwory (szczególnie raki trzustki, płuca, jajnika, nerki oraz guzy mózgu). Pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na rozwój zakrzepicy w trakcie chemioterapii, gdy w wyniku niszczenia komórek nowotworowych dochodzi do uwolnienia substancji, które pobudzają układ krzepnięcia.

Apiksaban hamuje kaskadę krzepnięcia

Apiksaban jest lekiem stosowanym w prewencji udaru w migotaniu przedsionków. Hamuje kaskadę krzepnięcia, przez co zmniejsza ryzyko uformowania się skrzepliny. Niedawno ukazały się wyniki stosowania apiksabanu w prewencji żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów nowotworowych podczas chemioterapii. Naukowcy porównali efekty stosowania apiksabanu przez pół roku u 288 osób oraz 275 przyjmujących placebo. W grupie otrzymującej lek częstość zakrzepicy była istotnie niższa (4,2 proc.) w porównaniu z placebo (10,2 proc.), jednak w grupie stosującej lek częstość znacznego krwawienia była istotnie częstsza (3,5 proc.) w porównaniu z grupą placebo (1,8 proc.). Apiksaban jest dostępny w Polsce, jednak jak dotąd nie ma rejestracji w zapobieganiu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów onkologicznych.

